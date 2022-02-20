第4劑疫苗今秋開打？FDA審查啟動

FDA正在審查相關資料，以決定今年秋天美國人是否要接種第二劑補強針。圖為麻州居民接種新冠疫苗補強針。(美聯社)

消息人士透露，美國各衛生監管機構正在審視相關報告，以決定今年秋季是否授權第四劑新冠疫苗 ，審查工作仍處於早期階段，相關研究目前正在進行中，食品藥物管理局(FDA)已經開始審查數據。

輝瑞(Pfizer)與BioNTech公司、以及莫德納(Moderna)生產的第二劑補強針為本次考慮開放授權的對象。第四劑有許多議題尚待討論，包括是否僅開放給特定年齡族群、是否針對Omicron變種病毒 、未來是否需要每年都接種疫苗等；消息人士指出，若再度出現危險且難以控制的變種病毒，可能必須提早開放民眾接種第四劑疫苗。

面對不斷出現的高傳染力變種病毒，研究人員一直在探討第四劑的必要性，某些研究顯示第三劑mRNA疫苗整體上仍有很強的保護力，但住院風險已經上升。CDC一項研究顯示，Omicron變種病毒成為美國主要傳染源後到12月20日左右，對於防住院的保護力，接種第三劑兩個月內為91%，四個月後下滑至78%。

以色列衛生部1月發表的一份初期研究也顯示，與已接種第三劑四個月的人群相比，第四劑防重症的保護力為三倍，防感染的保護力為兩倍；其他以色列研究則質疑第四劑是否能有效對抗Omicron變種病毒。

目前以色列政府已經批准特定族群接種第四劑。

藥廠預期未來可能每年都需要施打補強針，輝瑞執行長博拉(Albert Bourla)最近表示，部分高危險族群可能需要每半年接種一次；博拉預期大部分人接種第三劑疫苗後，未來每年可能都需要補強劑，但Omicron變種病毒可能增添許多變數。

輝瑞及莫德納皆已開始針對Omicron的疫苗及補強劑進行試驗。