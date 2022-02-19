公衛署長全家確診 73%美國人已對Omicron免疫

公衛署長莫西(中)18日宣布， 他全家四口都感染新冠病毒，所幸症狀輕微。圖為他就任時家人一起見證。（取自推特）

聯邦公衛署長莫西(Vivek Murthy)18日宣布全家四口都感染新冠病毒，但症狀輕微；專家表示，Omicron疫情 雖然導致近8000萬人確診，但也讓全美約73%的人對此變種病毒 具有抗體，到3月中旬時可達80%，可望減輕重症醫療資源的壓力。

莫西18日在推特(Twitter)上發文說，「當你已盡可能防疫並保持安全，卻仍染疫，令人挫折和失望，我感同身受；這也很丟臉，許多人假設你可能不謹慎才會生病，我們的安全措施降低染疫風險，但未排除所有風險，沒有任何辦法可以(把染疫風險歸零)。」

全美新增確診與住院人數減少，病歿情況也逐漸改善，但莫西一家四口染疫的消息凸顯新冠病毒的真實風險。

莫西與同為醫師的妻子陳次英(Alice Chen)症狀輕微，莫西肌肉痠痛、畏寒和喉嚨痛，陳次英則頭痛和暈眩。莫西寫道：「慶幸我們的呼吸狀況良好。」

莫西、陳次英和五歲兒子都已接種疫苗 和補強針，但四歲女兒還不能打疫苗。

「女兒最先確診，發燒情況已開始改善，她因為咳嗽而聲音沙啞，但還笑得出來並享受工藝」；莫西表示，「兒子流鼻水和低燒，可以進食，與妹妹玩耍並看他最愛的卡通」。

莫西16日並未出席白宮疫情記者會，白宮表示，莫西最近未與拜登總統接觸，而確診亦非他缺席記者會的原因。

作為公衛署長，莫西澄清疫情初期的錯誤資訊和謠言，呼籲國人遵守防疫指南，接種疫苗和補強針；此次他與家人染疫凸顯Omicron變種病毒無常，且可能躲過疫苗抗體。

官員表示，接種疫苗可降低染疫重症住院的風險；儘管染疫，莫西對疫苗的信心並未動搖，他寫道，「我們心情平靜的一大要素是，我們和兒子都接種疫苗與補強針，疫苗有效拯救性命並避免住院」。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，全美已有76.1%符合資格者至少接種一劑疫苗，43.1%已接種補強針。

Omicron疫情讓近8000萬人確診，但估計也讓全美73%的人對此毒株免疫，到3月中旬，此比率將增至80%，這會減少確診同時降低病毒擴散，整體而言況遏止另一波新疫情；專家表示，醫院重症部門可以稍喘息。

華盛頓大學(University of Washington)流行病學教授莫卡德(Ali Mokdad)說：「我們已經改變，我們曝露於病毒環境中且知道如何應對。」

新的變種病毒未來仍會出現，新冠病毒仍危險，目前每日新增逾13萬人確診，2000多人病歿；因應未來疫情，群體免疫是可望阻止病毒的途徑之一，但仍有許多人抗拒接種疫苗，已接種者也要追打補強針，維持體內抗體濃度。