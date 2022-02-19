捐款學校遭拒 梅蘭妮亞：支持兒童使命被政治介入

川普政治立場鮮明，引起支持及抵制兩極反應。他的妻子梅蘭妮亞最近捐款給奧克拉荷馬州學校被拒，她指控其間有「政治力介入」。(路透)

前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)18日表示，奧克拉荷馬州 一所電腦科學進修專校拒絕她的捐款；她抱怨「支持兒童的使命被政治介入」。

梅蘭妮亞自從卸下第一夫人的光環後，全心投入幫助寄養兒童的慈善事業；儘管她沒有公布校名，但聲明裡指出拒絕捐款的學校「專攻電腦科學，並於加州 矽谷成立的奧克拉荷馬分校」。

梅蘭妮亞的描述與霍伯頓學校(Holberton School)的條件相符，該校為舊金山一間教育系統公司所創辦，在全球有超過30所學校，2020年於奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)成立分校；霍伯頓學校也取代了一些傳統大學，專門訓練計畫成為軟體工程師的學生。

霍伯頓學校執行長茱莉安‧巴比爾(Julien Barbier)18日也坦言，梅蘭妮亞確實表明過捐款的意圖，巴比爾說：「她的團隊主動與我們聯繫，討論有關獎學金的捐款，但我們在後續作業上並未達到共識。」

但梅蘭妮亞表示，只要能支持該校的獎學金計畫，自己願意以匿名方式捐款；她也簽署了捐款計畫同意書，最後仍被拒絕，梅蘭妮亞比喻自己是遭到該校「取消文化」的攻擊。

「我很清楚知道，該校的董事會做出一個出於政治動機的決定，」梅蘭妮亞18日在網站上公布的聲明寫道：「他們的作為非常明顯，我雖然很失望，但也不驚訝。在我支持兒童的使命過程中，這也不是第一次被政治介入。」

梅蘭妮亞強調，過去她的捐款至少被拒絕過兩次；她指出，2018年有一個組織拒絕她的捐款，導致她無法捐款到非洲，不過並未指明有關該組織的細節。

近來梅蘭妮亞不斷擴大慈善事業的版圖，募集更多資金幫助更多機構和組織；上個月她還舉辦線上競標的活動，拍賣自己在2018年法國總統造訪白宮時所戴的帽子，並命名為「國家元首收藏」(Head of State Collection)系列。