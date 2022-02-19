CNN：川普不按牌理出牌 總有辦法金蟬脫殼
有線電視新聞網(CNN)18日分析，前總統川普喜歡以「精通交易藝術的大師」自居，實際上他真正具備的過人才華是每當面臨究責之際，總有辦法金蟬脫殼。
分析指出，川普游走法律及政治、商業及生活常規邊緣，相同狀況若發生於其他公眾人物身上，恐怕早就身敗名裂；然而，「不按牌理出牌」卻是川普吸引數以百萬計選民的關鍵因素。
曾歷經事業破產、私人醜聞、兩次國會彈劾的川普，接下來有一連串民事與刑事訴訟考驗；紐約州最高法院17日裁定川普及兩名子女必須於21天內作證回答檢方詢問後，川普先前曾多次用來自保的「川普兵法」(Trump playbook)已經開始運作。
報導指出，紐約州最高法院宣布裁決後，川普律師團馬上放話將會上訴；川普雖有權上訴，但如此手段是川普先前面臨訴訟時的因應策略，透過「以訟止訟」讓司法體系陷入泥沼而動彈不得。
川普為避免與國會暴動有關的白宮文件檔案曝光而向最高法院聲請禁止令，便是一例，只不過後來遭到最高法院駁回；川普陣營也引述多位法律專家觀點，聲稱川普擁有總統行政特權，有權阻止眾院調查國會暴動特別委員會詢問重要證人。
2020年大選過後，川普及盟友發動大量指稱選舉舞弊的訴訟，不過絕大多數都在遞狀之後便被法官駁回。CNN分析，川普相信，只要是對自己不利的官司，出發點都是基於惡意，並非以法律為根據。
報導指出，對於紐約州最高法院17日的裁定，川普團隊也使出另一劑萬靈丹：攻擊法官。
川普辯護律師菲舍蒂(Ronald Fischetti)便說，對於裁決結果並未感到意外，「我根本不相信在這位法官面前，我們有任何勝訴機會」。
川普陣營表示，川普是遭到紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)等民主黨人政治清算的受害者，因為民主黨害怕川普若再次角逐總統大選便會重掌白宮。川普陣營也說，逼迫川普在民事訴訟作證，其實是為另一起曼哈頓區域檢察官負責的刑事調查預先布局。
報導指出，一旦捲入官司越來越多，將讓川普到目前為止得以一再脫身的免責受到更多質疑；某些共和黨人士也開始擔心，川普執迷選舉陰謀論，可能讓共和黨希望在今年11月期中選舉凸顯的主打議題，變得失焦。
上一則
捐款學校遭拒 梅蘭妮亞：支持兒童使命被政治介入
下一則
FB留言