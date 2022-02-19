CNN：川普不按牌理出牌 總有辦法金蟬脫殼

前總統川普長年游走於政商的法規邊緣，若一旦遭到司法挫敗，很可能惹上大麻煩。(路透)

有線電視新聞網(CNN)18日分析，前總統川普 喜歡以「精通交易藝術的大師」自居，實際上他真正具備的過人才華是每當面臨究責之際，總有辦法金蟬脫殼。

分析指出，川普游走法律及政治、商業及生活常規邊緣，相同狀況若發生於其他公眾人物身上，恐怕早就身敗名裂；然而，「不按牌理出牌」卻是川普吸引數以百萬計選民的關鍵因素。

曾歷經事業破產、私人醜聞、兩次國會彈劾的川普，接下來有一連串民事與刑事訴訟考驗；紐約州 最高法院17日裁定川普及兩名子女必須於21天內作證回答檢方詢問後，川普先前曾多次用來自保的「川普兵法」(Trump playbook)已經開始運作。

報導指出，紐約州最高法院宣布裁決後，川普律師團馬上放話將會上訴；川普雖有權上訴，但如此手段是川普先前面臨訴訟時的因應策略，透過「以訟止訟」讓司法體系陷入泥沼而動彈不得。

川普為避免與國會暴動有關的白宮 文件檔案曝光而向最高法院聲請禁止令，便是一例，只不過後來遭到最高法院駁回；川普陣營也引述多位法律專家觀點，聲稱川普擁有總統行政特權，有權阻止眾院調查國會暴動特別委員會詢問重要證人。

CNN分析，川普真正具備的過人才華是，每當面臨究責之際總有辦法在金蟬脫殼。(美聯社)

2020年大選過後，川普及盟友發動大量指稱選舉舞弊的訴訟，不過絕大多數都在遞狀之後便被法官駁回。CNN分析，川普相信，只要是對自己不利的官司，出發點都是基於惡意，並非以法律為根據。

報導指出，對於紐約州最高法院17日的裁定，川普團隊也使出另一劑萬靈丹：攻擊法官。

川普辯護律師菲舍蒂(Ronald Fischetti)便說，對於裁決結果並未感到意外，「我根本不相信在這位法官面前，我們有任何勝訴機會」。

川普陣營表示，川普是遭到紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)等民主黨人政治清算的受害者，因為民主黨害怕川普若再次角逐總統大選便會重掌白宮。川普陣營也說，逼迫川普在民事訴訟作證，其實是為另一起曼哈頓區域檢察官負責的刑事調查預先布局。

報導指出，一旦捲入官司越來越多，將讓川普到目前為止得以一再脫身的免責受到更多質疑；某些共和黨人士也開始擔心，川普執迷選舉陰謀論，可能讓共和黨希望在今年11月期中選舉凸顯的主打議題，變得失焦。