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國家檔案局證實：川普海湖莊園文件 內含國安機密

編譯盧炯燊／綜合18日電
國家檔案局證實，川普卸任後帶到海湖莊園的白宮檔案，內含國安機密文件。(美聯社)
國家檔案局證實，川普卸任後帶到海湖莊園的白宮檔案，內含國安機密文件。(美聯社)

國家檔案局18日證實，在前總統川普私人海湖莊園(Mar-a-Lago)取回的文件裡，包含機密的國家安全資訊，為此檔案局正與聯邦司法磋商如何處理。

國家檔案局局長費里羅(David S. Ferriero)致函給紐約州民主黨籍眾議員、眾院監督委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney)表示，在從海湖莊園取回的15箱文件裡，部分已標記為含有國家安全資訊。

過去兩星期，媒體陸續揭發川普將白宮機密文件帶返海湖莊園，從而引發他是否違反了聯邦總統記錄法(Presidential Records Act)的關注。

費里羅在信中指出，川普時代的白宮未能交出包括「某些社交媒體紀錄」在內的檔案紀錄；一些白宮工作人員使用非官方電子郵件信箱來處理公務，由於是非官方帳戶，因此無法複製或轉發到官方電郵帳戶內。

民主黨人猛烈抨擊川普任內將白宮紀錄帶到海湖莊園是非常虛偽，在2016年的總統選舉中，川普就是指責民主黨對手喜萊莉‧柯林頓對國家安全材料處理不當。

國家檔案局今年1月與川普的律師談判後，川普交還了15箱材料，包括官方信件、白宮文件和禮物等，這些均屬於政府財產，應存放在國家檔案局。

此外，費里羅在信中也證實，川普撕毀一些總統文字紀錄，檔案局人員正嘗試將之重新拼湊粘合，但被撕毀的紀錄只找回一些，其他被撕毀的紀錄無法重新黏合。

根據總統紀錄法，在任總統必須保存與總統公務有關的備忘錄、信件、筆記、電子郵件、傳真和其他書面通訊紀錄。早於2018年，網媒Politico首次報導川普有撕毀官方文件的嗜好，紐約時報也曾披露，白宮工作人員定期清理遭印刷紙堵塞的馬桶，相信是川普試圖經馬桶沖走時做成。

此外川普慣用手機處理公務，也可能導致2021年1月6日白宮官方通話紀錄中，出現較大空白的原因，從而阻礙了眾議院特別委員會對國會大廈騷亂的調查。根據總統紀錄法，川普必須保存手機紀錄並交給國家檔案局，否則屬於違法。

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