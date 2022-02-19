錯把手槍當電擊槍 白人女警誤殺非裔男 判刑2年

圖為開槍的女警伯特在量刑前，在庭上哭著對死者家屬道歉。(美聯社)

掏錯槍殺死20歲非裔萊特(Daunte Wright)的明尼亞波利斯市白人女警察 金·波特 (Kim Potter)18日被華裔法官瑞傑娜·朱(Regina Chu)判處兩年監禁；萊特的家人譴責法官的量刑太寬鬆，對白人警官的考慮比非裔受害人更多。

波特2021年12月11日因錯把手槍當做電擊槍將萊特擊斃，經審判後陪審團裁定一級和二級過失殺人罪成立；萊特的母親在量刑宣判後說：「波特謀殺了我的兒子，司法體系今天又一次謀殺了他，是白人女性的眼淚感動了法官。」她說永遠不會原諒波特。

波特向萊特的家人道歉，並對萊特的媽媽說：「我理解母愛，對不起，我傷了你的心，我的心也為你們碎了。」

示威者把死者的畫像擺在當地郡政府外面。(美聯社)

法官表示，量刑是根據明州 的指南，輕判是因為波特是執行公務和依法逮捕萊特，而且她要保護另一名警察，如果萊特駕車離開，這名警察就會被拖走。萊特是因為車牌過期而被攔檢，他在警察檢查時試圖逃離。

法官說，這是她20年法官生涯中遇到的最悲傷案件之一，她收到成百上千封支持波特的信，此案一方面是年輕男子被殺，另一方面是受尊敬的資深警員犯了悲劇性的錯誤，掏出了手槍而不是電擊槍。

法官表示，波特將服完三分之二的刑期，即16個月後可獲假釋；波特被定罪後，已在明州女子監獄服刑58天。

萊特的家人對判罰感到震驚，表示不理解為何白人警察殺死非裔青年時是體諒白人，而2017年一名非裔警官殺死一個白人婦女，卻被判更長的刑期，表明司法體系是黑白分明。

死者父母親聆判後，相互擁抱支持。(美聯社)

但法官認為此案不同於其他，「波特不是跪頸九分半鐘致人窒息死亡的警察，也不是故意掏槍殺死手無寸鐵的婦女而被判過失殺人的警察，她是犯了悲劇錯誤的警察。」

檢方認為推定判決是恰當的，提訴的明州檢察長艾里森(Keith Ellison)表示接受；艾里森說，法官對該案的考慮認真，她的量刑沒有違背陪審團裁決的真諦。

但辯護律師認為不符合明州指南，明州指南規定，對類似波特沒有犯罪紀錄的人，一級過失殺人的刑期範圍從六年到八年半。