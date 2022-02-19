5年詐走13億…愛情騙局創新高 寂寞長者最易上鉤

維州亞力山卓警方逮捕兩名愛情詐騙案嫌犯，這兩人疑似跑腿，為集團收錢和轉錢，獲取5%至10%佣金。(美聯社)

又一椿浪漫詐欺 案18日判刑定讞，此案被告是住在紐約市的一對加納籍男女，他們被控參與詐騙 一名78歲老翁50萬元。這位住在維吉尼亞州 安納代爾(Annandale)的受害者想找人陪伴，在名為iFlirt的社交網站連上自稱30來歲的紐約寡婦，接下來就是一連串線上關係開展和騙局。檢察官估計，這個有組統的浪漫騙局陸續針對多名受害者下手，得手金額逾4200萬元，其中大部分流向詐騙總部所在地加納。

聯邦貿易委員會(FTC)報告指出，浪漫詐騙案2021年創下歷史新高，比2020年增加近80%。過去五年來，受害者因此類詐騙損失總共超過13億元，比該機構追踪的任何其他類型詐欺金額都要多。

維州亞歷山大聯邦法院法庭文件指出，前述騙局中，某女稱她在前往德國取回金條遺產時被捕，需要錢才能保釋；受害男子付了錢後又被告知，她第二次被捕，需要更多錢；男子最終被騙走50萬元。

加納籍被告姆比馬東(Linda Mbimadong)18日被判入獄36個月、布羅尼(Richard Broni)被判19個月。檢方指出，兩人其實並非此案要角，他們都沒有和受害者接觸，只負責收錢和洗錢，以換取5%至10%佣金。姆比馬東和布羅尼已為自己的行為道歉。

起訴此案的維州東區聯邦檢察官潔西卡‧亞伯(Jessica Aber)表示，坊間有大量浪漫騙局並未報案，受害者往往為自己陷入騙局感到丟臉，這些騙局通常繞著喪偶皇室成員和金條遺產打轉；於詐騙者手法老練又有耐心，在行動前幾個月內即與受害標的打好關係。

「這些詐欺者很清楚如何利用人性，還會找第三方驗證自己編的故事，」亞伯表示，她的辦公室近年來已起訴多椿浪漫欺詐案，國內外騙子都有，他們有時還會編造充滿異國情調的國際陰謀故事。

去年，加納國民多普(Richard Dorpe)因犯下浪漫詐騙案被諾福克聯邦法院判處三年以上有期徒刑。多普在交友網站「OurTime」上謊稱是來自維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的57歲光頭白人Jerry Linus，他騙走一名68歲、住在切薩皮克(Chesapeake)的寡婦30多萬元和珠寶服飾、電腦等物品。她手頭現金用完後，還拿房屋抵押支付。

亞伯鼓勵潛在受害者聯繫執法部門。她指出，聯邦調查局(FBI)有網站專門接受網路犯罪報案，可將不同地點案件相互串連。「報案，是你能做的最好的事，有可能阻止其他人被騙，」她說。