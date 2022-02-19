我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

5年詐走13億…愛情騙局創新高 寂寞長者最易上鉤

記者胡玉立／綜合報導
維州亞力山卓警方逮捕兩名愛情詐騙案嫌犯，這兩人疑似跑腿，為集團收錢和轉錢，獲取5%至10%佣金。(美聯社)
維州亞力山卓警方逮捕兩名愛情詐騙案嫌犯，這兩人疑似跑腿，為集團收錢和轉錢，獲取5%至10%佣金。(美聯社)

又一椿浪漫詐欺案18日判刑定讞，此案被告是住在紐約市的一對加納籍男女，他們被控參與詐騙一名78歲老翁50萬元。這位住在維吉尼亞州安納代爾(Annandale)的受害者想找人陪伴，在名為iFlirt的社交網站連上自稱30來歲的紐約寡婦，接下來就是一連串線上關係開展和騙局。檢察官估計，這個有組統的浪漫騙局陸續針對多名受害者下手，得手金額逾4200萬元，其中大部分流向詐騙總部所在地加納。

聯邦貿易委員會(FTC)報告指出，浪漫詐騙案2021年創下歷史新高，比2020年增加近80%。過去五年來，受害者因此類詐騙損失總共超過13億元，比該機構追踪的任何其他類型詐欺金額都要多。

維州亞歷山大聯邦法院法庭文件指出，前述騙局中，某女稱她在前往德國取回金條遺產時被捕，需要錢才能保釋；受害男子付了錢後又被告知，她第二次被捕，需要更多錢；男子最終被騙走50萬元。

加納籍被告姆比馬東(Linda Mbimadong)18日被判入獄36個月、布羅尼(Richard Broni)被判19個月。檢方指出，兩人其實並非此案要角，他們都沒有和受害者接觸，只負責收錢和洗錢，以換取5%至10%佣金。姆比馬東和布羅尼已為自己的行為道歉。

起訴此案的維州東區聯邦檢察官潔西卡‧亞伯(Jessica Aber)表示，坊間有大量浪漫騙局並未報案，受害者往往為自己陷入騙局感到丟臉，這些騙局通常繞著喪偶皇室成員和金條遺產打轉；於詐騙者手法老練又有耐心，在行動前幾個月內即與受害標的打好關係。

「這些詐欺者很清楚如何利用人性，還會找第三方驗證自己編的故事，」亞伯表示，她的辦公室近年來已起訴多椿浪漫欺詐案，國內外騙子都有，他們有時還會編造充滿異國情調的國際陰謀故事。

去年，加納國民多普(Richard Dorpe)因犯下浪漫詐騙案被諾福克聯邦法院判處三年以上有期徒刑。多普在交友網站「OurTime」上謊稱是來自維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的57歲光頭白人Jerry Linus，他騙走一名68歲、住在切薩皮克(Chesapeake)的寡婦30多萬元和珠寶服飾、電腦等物品。她手頭現金用完後，還拿房屋抵押支付。

亞伯鼓勵潛在受害者聯繫執法部門。她指出，聯邦調查局(FBI)有網站專門接受網路犯罪報案，可將不同地點案件相互串連。「報案，是你能做的最好的事，有可能阻止其他人被騙，」她說。

詐騙 詐欺 維吉尼亞州

上一則

國家檔案局證實：川普海湖莊園文件 內含國安機密

下一則

俄國展開核武軍演 普亭親自督陣 美估俄邊境駐軍19萬

延伸閱讀

維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

華府青少年心理問題嚴重 居全美第3

華府青少年心理問題嚴重 居全美第3
費城警力不足 出警時間拉長2成

費城警力不足 出警時間拉長2成
楊京簽署 維州公校3月1日起取消戴口罩 仍面臨挑戰

楊京簽署 維州公校3月1日起取消戴口罩 仍面臨挑戰

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05
俄羅斯選手瓦莉娃賽後哭成淚人兒。(美聯社)

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

2022-02-17 09:42
美國總統拜登。美聯社

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

2022-02-18 17:34
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議