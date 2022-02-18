仇亞攻擊大增 加州議員推法案 街頭騷擾列公衛問題

加州議員17日與「停止仇恨亞太裔」等團體合作推出法案，將公共場所騷擾視為公衛問題。(美聯社)

加州 議員17日與非營利組織「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)與「加州健康美甲店聯盟」(California Healthy Nail Salon Collaborative)合作推出兩項法案，抑制在街道或車站月台等公共場所發生、且針對性別或特定弱勢族群產生的騷擾和攻擊行為，並將此定義為公共健康問題，而非犯罪問題。

根據停止仇恨亞太裔的研究報告，2020年3月至2021年7月期間，全國針對亞太裔的犯罪行為多達9000件以上，其中近四成發生在加州；大多案件都發生在公共場所或消費地區，其中三分之二受害者為女性。

第一項法案由民主黨 籍州參議員閔大衛(Dave Min)提出，旨在保護搭乘大眾運輸工具的女性和其他弱勢群體；該法案要求加州十大交通樞紐針對乘客遭受的各種辱罵、恐嚇和性騷擾等攻擊進行研究，並做出數據分析，進而打造更安全的搭乘環境。

「加州所有人都不該在通勤過程中感到不安全。」閔大衛說：「這項法案將有助於重建民眾對大眾運輸安全的信心，尤其讓女性和少數族裔不用再害怕搭乘。」

第二項法案則是由民主黨州眾議員米婭‧邦塔(Mia Bonta)和韋伯(Akilah Weber)共同提案，指示加州衛生廳負責執行一項為期多年的公共教育運動，協助強化母語非英語人士對街頭騷擾的認知。

「在每個人都有權利來去自如的情況下，也應該享有在公共場所、街道或人行道上的安寧。」韋伯表示：「但現實是，針對女性和弱勢族群的街頭騷擾事件已經太過頻繁，卻一直沒有受到法律的正視。」

最近兩起令人髮指的亞裔 仇恨攻擊事件，包括紐約韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遭人尾隨殺害、身重40多刀陳屍自家浴缸，以及華女高慧民(Michelle Aylssa Go)被推入鐵軌身亡，都讓亞裔人心惶惶；停止亞裔仇恨聯合創始人漫茱莎‧庫卡尼(Manjusha Kulkarni)就說：「很不幸地，我們的數據顯示，許多亞裔都經歷過類似的事情。」