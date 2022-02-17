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白宮：疫情已不是危機 室內口罩令最快下周放寬

編譯林梅婕／綜合16日電
拜登總統在演說前拿下口罩，全球疫情好轉，CDC將放寬室內戴口罩準則。 (Getty Images)
拜登總統在演說前拿下口罩，全球疫情好轉，CDC將放寬室內戴口罩準則。 (Getty Images)

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)16日宣布，美國新冠疫情有「明顯的進步」、已經「不是危機」，將計畫為下階段做準備；隨著確診和住院率持續下降，當局考慮最快在下周放寬室內戴口罩的規定；世衛組織(WHO)的統計也顯示，上周的全球確診案例已減少19%，但死亡率仍持平。

齊安茲指出，全國四分之三的成年人都已完成新冠疫苗接種，且無論「有無接種疫苗」，當局也準備好如口罩等各種有效的抗疫工具及治療方式；齊安茲表示：「根據我們目前的進展和擁有的工具，我們正在朝新冠疫情不是危機、且可以預防和治療的方向前進，總統和防疫團隊也在積極規畫這樣的未來。」

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)16日在記者會上表示，正在評估放寬防疫限制，其中包括口罩令；有鑑於加護病房床位逐漸釋出，將「盡快」公布，讓地方社區得已放鬆規範。

瓦倫斯基說：「我們希望當指標更明確的時候，我們可以放寬像戴口罩這樣的限制，讓大家喘口氣；但如果情況惡化，我們還是會恢復。」

另外，許多民主黨籍州長近來陸續宣布將在2月底至3月間放寬口罩令，儘管最近確診數有減緩的趨勢，但CDC認為數量仍處於高點，呼籲各州長持續實施口罩令；「變種病毒Omicron的感染人數正在下降，我們雖然感到樂觀，但還是必須謹慎，」瓦倫斯基表示：「我們要保持警戒，疫情的發展才會繼續朝我們的目標邁進。」

拜登總統預計3月1日發表年度國情咨文演說，屆時將公布國家發展相關的計畫；不過當美國廣播公司(ABC News)的記者問到是否會釋出更新防疫政策，齊安茲稱CDC尚未公布確切時程。

據世衛組織15日公布的每周數據，上周通報全球感染新冠肺炎的案例為1600萬人，共7萬5000人病歿；當局也表示，繼Omicron後，之前的變種病毒如Alpha、Beta和Delta的全球確診人數都在持續下降。

全球疫情好轉，CDC將放寬室內戴口罩準則。 (Getty Images)
全球疫情好轉，CDC將放寬室內戴口罩準則。 (Getty Images)

口罩 疫情 防疫

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