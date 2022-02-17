對抗新冠疫情 白宮計畫再追加300億預算

拜登政府擬再花300億元對抗新冠肺炎疫情。(Getty Images)

拜登 政府內部消息人士透露，當局計畫告訴國會，需要額外300億元預算以對抗新冠肺炎疫情 。

熟悉政府計畫的兩名消息人士表示，這300億元包括179億元的疫苗 與治療費用、49億元的篩檢開銷、30億元照顧無保險的民眾、37億元因應未來的變種病毒。

共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)表示，他已與衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)會談，「我認為他們準備提議300億元」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，政府需要抗疫經費，但她未說明詳細數額。

她說：「未來幾周，我們需要充足資金對抗目前的Omicron疫情，我們的目標向來是確保準備妥當並搶得防疫先機。」

跨黨派的美國智庫「聯邦預算問責委員會」(CRFB)表示，眾院自川普政府到拜登任內，已通過5兆8000億元防疫經費，這還不包括聯準會協助穩定經濟的開銷。

莎奇表示，拜登2021年紓困法案的資金大多數已花完或分配，其中90%用於疫苗、篩檢和支援學校。

拜登政府擬再花300億元對抗新冠肺炎疫情。(Getty Images)

美聯社報導，尚不清楚新的補充資金法案能否在眾院過關，共和黨希望補助受疫情影響的企業，民主黨進步黨團則希望普及疫苗接種。

布朗特表示，參議員已要求拜登政府說明其他防疫基金的花費細項。

人道團體與十多位民主黨議員呼籲拜登、白宮及眾院關鍵委員會領袖提供數十億元普及疫苗接種，認為這將有助對抗下一波疫情及其致命後果。

儘管疫苗在富裕國家普及，但全球許多窮國的疫苗基礎建設和接種率仍未見起色。

民間照護團體CARE分析，在全球92個低收入國家中，有32國收到富國贈與的疫苗，但實際施打率不及50%，其中包括奈及利亞已施打的疫苗僅占所收到疫苗總數的34%、阿富汗是46%、海地為39%。

對此，莎奇15日在記者會上表示，疫苗接種的當前挑戰，是後勤的問題，且各地差異顯著。