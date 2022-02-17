效法加拿大模式 美卡車司機 將赴華府抗議疫苗令

加拿大卡車司機串聯反對強制接種令之後，美國卡車司機也將在華府集結抗議。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)16日報導，加拿大 卡車司機串聯抗議加國政府疫苗 接種規定之後，美國卡車司機決定效法，2月底將在華府集結，舉行「人民車隊」(People's Convoy)示威活動，估計有上千名司機參加。

報導指出，美國卡車司機的主要抗議訴求是聯邦政府的新冠疫苗強制接種令違憲，希望傳達「政府失職、背棄開國元老」等訴求；主辦者透過臉書(Facebook)發表聲明寫道：「這關係到我們的權利，也關係到未來世世代代的自由」。

「人民車隊」臉書社團目前擁有9萬4000名成員；示威活動發起人布拉斯(Brian Brase)15日在臉書影片中說道：「加拿大需要我們幫忙，我們將與加拿大站在一起。」

加拿大卡車司機串聯反對強制接種令之後，美國卡車司機也將在華府集結抗議。(Getty Images)

另一名活動發起人莫林‧史提爾(Maureen Steele)則說，已號召到「最棒、最傑出」的人才加入，包括物流專家、技師，確認擁有足夠油料，還找來管理顧問公司「典範金融」Exemplar Financial)負責募款。

另方面，華盛頓郵報 報導，根據駭客組織「公布外洩機密資料」(Distributed Denial of Secrets)本周公布資料，加拿大卡車司機抗議團體「自由車隊」(Freedom Convoy)網路募款所得超過896萬元，52%捐款來自加拿大居民，約有42%捐款來自美國民眾。若以捐款金額來看，數額最高的捐款均來自美國地區。

留下佛羅里達州地址的蕾貝卡‧瓦斯勒(Rebecca Walser)對華盛頓郵報證實，6日在網上捐款5000元給「自由車隊」；她說，捐款動機是「我是個反對強制命令的自由主義者」。

報導指出，62歲俄勒岡州居民南西‧瓦薩(Nancy Vasa)5日透過群眾集資平台GiveSendGo，捐了2000元給給「自由車隊」，捐款理由欄上寫著，「希望上帝保佑卡車司機，能為我們搶救自由」。

聲稱是共和黨籍的瓦薩接受華盛頓郵報訪問時說：「疫苗強制接種令是製藥大廠大規模謀殺的手段。」