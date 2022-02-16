批拉斯金「不誠實」 共和黨抵制表決Fed人事案

拜登總統提名的聯準會理事人選，共和黨對莎拉·拉斯金提名有意見，將抵制表決。圖為她3日出席國會聽證會。（路透）

參院銀行委員會的共和黨 成員15日一致抵制對拜登總統提名 的五位聯準會 (Fed)理事人選進行表決，包括將履職第二任期的現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)；儘管銀行委員會由民主黨控制，但根據議事規則，共和黨人全部缺席將無法舉行投票。

共和黨人主要是反對前聯準會理事、歐巴馬政府時期的財政部副部長莎拉·拉斯金(Sarah Raskin)的提名；銀行委員會的共和黨資深成員圖米(Pat Toomey，賓州)說，拉斯金對她曾任一家金融科技公司的董事一事沒有說清楚，她不當地利用聯準會的人脈關係為該公司謀利。

共和黨人還反對拉斯金的氣候變遷言論，她敦促聯準會考慮金融系統在面臨氣候災難和氣溫升高時的風險；圖米說，拉斯金將會把聯準會作為工具，以阻止銀行向石油和天然氣公司貸款。

儘管聯準會為無黨派機構，但提名人的表決延遲凸顯出兩黨在拉斯金問題上的分歧，表明聯準會正被國家的政治兩極化所吞噬；而拉斯金2010年首次被提名為聯準會理事時，在參院一致通過；她曾於2010年至2014年擔任聯準會理事，之後被延攬為財政部副部長。

圖米說：「拉斯金不誠實，她的旋轉門問題仍然沒有答案，而她的能力、判斷力與正直是我們最看重的，因為她將在獨立的中央銀行和最重要的金融監管機工作十年。」

民主黨的參院銀行委員會主席布朗(Sherrod Brown，俄亥俄州)譴責共和黨人抵制投票，認為拉斯金是被圖米和共和黨人抹黑的目標；布朗和銀行委員會的其他民主黨成員到場準備投票時，發現共和黨人全部缺席，表示他將重新安排表決時間。

銀行委員會原定15日對鮑爾、拉斯金和聯準會副主席提名人布雷納德(Lael Brainard)進行表決，鮑爾的第一任期2月4日屆滿，現為代主席；另外兩個聯準會提名人都是非裔，包括傑佛遜(Philip Jefferson)和首位非裔女性麗莎·庫克(Lisa Cook)。

布朗表示，為了便於參院全體表決，他不會安排將拉斯金與其他四人的投票時間分開舉行。