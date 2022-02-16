我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

批拉斯金「不誠實」 共和黨抵制表決Fed人事案

編譯孫梁／綜合15日電
拜登總統提名的聯準會理事人選，共和黨對莎拉·拉斯金提名有意見，將抵制表決。圖為她3日出席國會聽證會。（路透）
拜登總統提名的聯準會理事人選，共和黨對莎拉·拉斯金提名有意見，將抵制表決。圖為她3日出席國會聽證會。（路透）

參院銀行委員會的共和黨成員15日一致抵制對拜登總統提名的五位聯準會(Fed)理事人選進行表決，包括將履職第二任期的現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)；儘管銀行委員會由民主黨控制，但根據議事規則，共和黨人全部缺席將無法舉行投票。

共和黨人主要是反對前聯準會理事、歐巴馬政府時期的財政部副部長莎拉·拉斯金(Sarah Raskin)的提名；銀行委員會的共和黨資深成員圖米(Pat Toomey，賓州)說，拉斯金對她曾任一家金融科技公司的董事一事沒有說清楚，她不當地利用聯準會的人脈關係為該公司謀利。

共和黨人還反對拉斯金的氣候變遷言論，她敦促聯準會考慮金融系統在面臨氣候災難和氣溫升高時的風險；圖米說，拉斯金將會把聯準會作為工具，以阻止銀行向石油和天然氣公司貸款。

儘管聯準會為無黨派機構，但提名人的表決延遲凸顯出兩黨在拉斯金問題上的分歧，表明聯準會正被國家的政治兩極化所吞噬；而拉斯金2010年首次被提名為聯準會理事時，在參院一致通過；她曾於2010年至2014年擔任聯準會理事，之後被延攬為財政部副部長。

圖米說：「拉斯金不誠實，她的旋轉門問題仍然沒有答案，而她的能力、判斷力與正直是我們最看重的，因為她將在獨立的中央銀行和最重要的金融監管機工作十年。」

民主黨的參院銀行委員會主席布朗(Sherrod Brown，俄亥俄州)譴責共和黨人抵制投票，認為拉斯金是被圖米和共和黨人抹黑的目標；布朗和銀行委員會的其他民主黨成員到場準備投票時，發現共和黨人全部缺席，表示他將重新安排表決時間。

銀行委員會原定15日對鮑爾、拉斯金和聯準會副主席提名人布雷納德(Lael Brainard)進行表決，鮑爾的第一任期2月4日屆滿，現為代主席；另外兩個聯準會提名人都是非裔，包括傑佛遜(Philip Jefferson)和首位非裔女性麗莎·庫克(Lisa Cook)。

布朗表示，為了便於參院全體表決，他不會安排將拉斯金與其他四人的投票時間分開舉行。

聯準會 共和黨 提名

上一則

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

下一則

參院投票驚險過關 卡利夫確定出任FDA局長

延伸閱讀

Fed雜音 反對一次升息2碼

Fed雜音 反對一次升息2碼

2警殉職 白艾榮仍不批准「破門搜查」

2警殉職 白艾榮仍不批准「破門搜查」
NBA／泰托姆、布朗合砍69分 綠衫軍獵鵜鶘

NBA／泰托姆、布朗合砍69分 綠衫軍獵鵜鶘
美準備3月升息 喊大幅縮表

美準備3月升息 喊大幅縮表

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解