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抗通膨救選舉 民主黨促停收聯邦汽油稅

記者顏伶如／綜合報導
汽油價格攀升，白宮官員與民主黨國會黨團高層現正考慮暫停收取聯邦汽油稅，以免期中選舉受挫。（路透）
汽油價格攀升，白宮官員與民主黨國會黨團高層現正考慮暫停收取聯邦汽油稅，以免期中選舉受挫。（路透）

華盛頓郵報15日報導，通貨膨脹一路走高讓美國民眾叫苦連天，其中汽油價格攀升讓消費者最為頭疼。白宮官員與民主黨國會黨團高層現正考慮暫停收取聯邦汽油稅，以免民主黨期中選舉選情遭受通膨重挫。

報導指出，白宮官員與民主黨國會高層考慮為聯邦汽油稅推出「稅務假期」(tax holiday)，讓一般民眾在加油站加油時能少付一些費用，這項措施也是聯邦政府對抗通膨問題的整體策略之一。

面臨連任壓力的數名民主黨籍聯邦參議員日前提出草案，要求今年之內能夠暫時免徵每加侖徵收約0.18元的聯邦汽油稅。

被問到對這項草案有何看法時，白宮官員對華盛頓郵報表示：「所有選項都在考量中。」官員也說，聯邦政府現正積極尋求能在通膨高漲期間減輕民眾經濟負擔的辦法。

曾為兩任民主黨籍總統草擬經濟建設藍圖的前任財長桑默斯(Larry Summers)則說，暫停徵收聯邦汽油稅的手段「短視、無效、愚笨且華而不實」。

到目前為止，白宮並未對暫停徵收聯邦汽油稅背書。報導指出，暫時免徵聯邦汽油稅是否可以對民眾帶來減輕財務壓力的實際效果，還是暫免汽油稅最終只將讓石油廠商獲利而非造福消費者，白宮資深助理日前曾出現激辯。

兩名消息人士透露，某些資深白宮官員擔心，暫免聯邦汽油稅的辦法一旦推出，以後恐難恢復徵收汽油稅，因為沒有官員敢下達讓物價看似上漲的政策。

最近幾個月汽油價格節節高漲，美國汽車協會(AAA)14日統計數字指出，上周美國各地平均油價已突破每加侖3.48元，與2021年同期相比幾乎貴了一元。

暫停聯邦汽油稅的草案，是由同樣面臨連任考驗的民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly，亞利桑納州)及瑪姬‧哈森(Maggie Hassan，新罕布夏州)提出。草案內容要求在2023年1月之前暫時停徵聯邦汽油稅。

這項草案已獲得多名民主黨聯邦參議員連署。

民主黨 白宮 油價

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