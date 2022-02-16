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「不符真實惡意」 裴林告紐時誹謗不成立

編譯陳韻涵／綜合15日電
阿拉斯加前州長莎拉‧裴林控告紐約時報誹謗案，15日被法院宣告不成立，圖為她離開法院。（路透）
阿拉斯加前州長莎拉‧裴林控告紐約時報誹謗案，15日被法院宣告不成立，圖為她離開法院。（路透）

阿拉斯加前州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)2017年控告紐約時報誹謗，此案陪審團15日裁定案件不成立；紐約曼哈頓南區地區主審法官拉科夫(Jed S. Rakoff)14日已表示，會駁回裴林的案件，指紐時當年的社論雖然包含關於裴林的不正確指控，但沒有「真實惡意」(actual malice)，不符合誹謗訴訟的高標準。

拉科夫14日並未告知陪審團他的決定，希望陪審團成員自行定奪；翌日，陪審團的決定果然呼應他的看法。

裴林曾為2008年共和黨副總統候選人，她15日離開曼哈頓法院時，表示對此裁定感到失望，希望上訴，她還稱讚兩位律師。

拉科夫說明他的決定時已表示，駁回的決定可能面臨上訴，恐怕影響記者日後撰寫公眾人物時所獲得的法律保障；他希望法庭未來考量是否受理案件時，一併考慮他和陪審團的決定。

雖然駁回案件，但拉科夫也批評紐時文章不當暗示裴林政治行動委員會的廣告與2011年土桑市(Tucson)大規模槍擊案有關聯，並指其在槍擊案前助長「政治煽動」氛圍。

「這是紐時非常令人遺憾的其中一個社論例子。」拉科夫指出，表明他「一點也不樂意做出這個有利紐時的決定」。

拉科夫表示，「法律對於真實惡意原則的標準很高，在此案件中，沒有達到標準」。

阿拉斯加前州長莎拉‧裴林控告紐約時報誹謗案，15日被法院宣告不成立。圖為她在法庭...
阿拉斯加前州長莎拉‧裴林控告紐約時報誹謗案，15日被法院宣告不成立。圖為她在法庭內的素描。（路透）

裴林的律師表示，紐時當時的社論總主筆班奈特(James Bennet)草率刊登他應當知悉有誤的內容；紐時的律師則形容，因應截稿時間而狂亂的重寫過程，導致混亂、錯誤，班奈特很快後悔並盡速修改。

拉科夫指出，裴林的法律團隊並未證明班奈特已知陳述有誤，也無法舉證班奈特懷疑內文可能有錯，且魯莽地輕忽這種可能性。 

這宗案件是紐時過去將近20年來，第一宗被控告誹謗的案件。

曼哈頓 槍擊 紐約時報

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