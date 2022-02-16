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珊迪虎克小學槍案 槍商「促銷模式違法」和解賠7300萬

編譯孫梁／綜合15日電
康珊迪虎克小學十年前發生大規模槍案，受害人家屬與槍手使用的槍枝製造商達成7300萬元和解協議。圖為受害者Rachel D'Avino的家屬。（美聯社）
康珊迪虎克小學十年前發生大規模槍案，受害人家屬與槍手使用的槍枝製造商達成7300萬元和解協議。圖為受害者Rachel D'Avino的家屬。（美聯社）

康乃狄克州珊迪虎克(Sandy Hook)小學2012年大規模槍案受害人的家庭15日宣布，他們與槍手使用的槍枝製造商雷明頓(Remington)公司達成7300萬元和解協議，為槍商與受害人家庭之間達成迄今金額最高的協議。

達成協議的家庭在槍案中分別死去五名兒童和四個成年人，他們控告雷明頓公司的槍枝促銷模式違反康州的消費者法律，導致槍手一類的問題青少年受到誘惑；20歲的槍手2012年12月14日持AR-15步槍在學園內殺死20個學生和六名成年人。

和解協議意味著槍枝產業受到重創，因為聯邦法律保護槍商不受起訴的巨大防護網被捅破，代表受害人家屬的律師說：「提控的九個家庭都有一個共同目標：要防止出現新的珊迪虎克慘案。」

法律專家最初認為，受害人家庭的提控沒有成功的希望，因為槍枝如果被用於犯罪，那麼根據聯邦保護法的規定，槍商可不受大部分指控的影響。但法律允許控告槍商在銷售和營銷方面違反各州與聯邦法的行為，因此受害人的家庭提控說，雷明頓公司是以鼓勵非法行為的方式進行營銷。

訴案2014年在康州法院提出後，一直纏訟至聯邦最高法院，最後高院否決雷明頓公司的上訴。

2005年國會通過的武器合法交易保護法，是為整個槍枝產業提供行業豁免，阻止大多數受害人及其家庭對槍商的提控。

康乃狄克州 高院

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