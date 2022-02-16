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安德魯王子「承認她受害」性侵案和解 估捐出千萬和解費

記者胡玉立／綜合報導
英國安德魯王子已同意與控告他性侵的美國女子和解。圖為他2015年時的照片。（美聯社）
英國安德魯王子已同意與控告他性侵的美國女子和解。圖為他2015年時的照片。（美聯社）

15日在紐約提交的法庭文件顯示，英國女王次子、安德魯王子(Prince Andrew)已同意與控告他性侵的美國女子維吉尼亞‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)和解；此案以和解告終，讓英國王室免因全案開審而陷入更尷尬境地。

和解聲明措辭謹慎，指安德魯王子將向吉佛瑞的慈善機構提供大筆捐款，以支持受害者權益；安德魯則只承認過去不幸與已故淫魔艾普斯坦有關係，並為此感到懊悔。此說法為他挽回顏面。但它並未具體說明吉佛瑞本人是否會獲得和解費用。

吉佛瑞去年8月9日依「兒童受害人法」向紐約曼哈頓聯邦法院提告，說她是艾普斯坦(Jeffrey Epstein)受害人，17歲曾不只一次被送到不同地方，遭安德魯王子性侵害；時間約在2000年至2002年間。安德魯極力否認指控，試圖駁回訴訟未果。

代表吉佛瑞的王牌名律師博伊斯(David Boies) 在雙方庭外和解聲明中表示，「安德魯王子打算向吉佛瑞的慈善機構捐款，以支持受害者權利。安德魯王子從未打算詆毀朱吉佛瑞，他承認她是虐待受害者且承受不公的公開攻擊。」

聲明還指出，安德魯王子承認艾普斯坦多年來販賣「無數年輕女孩」，他「後悔過去與艾普斯坦交往，並讚揚吉佛瑞和其他倖存者挺身而出。」安德魯王子承諾支持性交易受害者，以示悔意。博伊斯已通知紐約法官，指此案原則達成和解，雙方律師將在一個月內撤回訴訟。

安德魯王子過去一直否認指控，但紐約聯邦地區法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)1月12日駁回他撤銷訴訟的要求。法院裁決後，英國白金漢宮次日宣布，安德魯王子已放棄榮譽軍事頭銜及王室資助，不會參與任何官方活動，也不會在官方身分中使用「殿下」(His Royal Highness)稱謂。

王室此舉明顯是擔心隨審判推展，王室將持續成為頭條醜聞焦點。此前，另有150多名退伍軍人和現役軍人聯名致函女王，要求剝奪安德魯王子軍銜，稱他未達到英國軍官「誠實和光榮行為的最高標準」。

國際律師史蒂芬斯(Mark Stephens)表示，王室的壓力迫使安德魯和解此案，尤其是伊麗莎白二世女王即將慶祝在位70周年白金禧年；史蒂芬斯估計安德魯支付約1000萬元和解費。

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