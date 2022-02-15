去年「辭職潮」推高通膨率1個百分點 升息也難立即緩解

加州一名男子手持剛買到的食物，通膨前景難以預測，許多民眾改變消費習慣。(Getty Images)

1月通膨幅度高達7.5%，為40年來首見，聯準會 最新研究指出，除供應鏈 危機外，「大辭職」趨勢影響亦不容小覷，對通膨的影響達一個百分點；此外，固然外界對聯準會採取行動的呼聲愈來愈大，但是聯準會對緩解通膨的幫助絕非立竿見影，長則可能要半年至一年才能看到政策效果。

芝加哥聯邦準備銀行(Fed Chicago)14日發布的研究報告指出，去年大辭職、跳槽的趨勢，推高通膨幅度達一個百分點；而去年某些時間，大辭職的趨勢可占整體價格上揚程度的20%。

由於許多企業招聘困難，不少企業祭出加薪搶人，讓許多民眾得以跳槽尋覓薪資更高的工作，成為助長通膨的原因之一，因此大辭職趨勢的存續，最終會與通膨能否緩和相關；不過芝加哥聯邦準備銀行首席經濟學者梅洛西(Leonardo Melosi)也說，造成通膨的最主要原因還是供應鏈危機。

至於討論得沸沸揚揚的「升息 」，其原理是透過提高基準利率，緩和融資的流動；同時，美元相對變貴，也就是走強、升值，將讓進口變得相對便宜，還可間接擺脫對國內勞動力的依賴，減少招聘困難的問題。

但是國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，這些操作與要求商店降價是完全不同的事情，貨幣政策從施行到有效果需要一段時間；廣信益群會計師事務所(RSM)首席經濟學者布魯索拉斯(Joseph Brusuelas)表示，對於「短期」的價格大幅上漲，聯準會無能為力。

經濟學者普遍預期，如果聯準會現在就採取行動，也要半年至一年後才會看到效果；布魯索拉斯表示，聯準會升息可抑制物價不斷上漲，但如果現在升息，也得在第四季才能看到顯著影響，而影響會在明年持續發揮。