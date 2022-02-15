我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

哪怕調漲1元…通膨對低收入者影響 遠大於中高收入族群

編譯柯立偉／綜合14日電
德州一名清潔工正在店內打掃，通膨對低收入者影響更大。(Getty Images)
德州一名清潔工正在店內打掃，通膨對低收入者影響更大。(Getty Images)

新冠疫情爆發之初，經濟體系大受衝擊，聯邦政府通過紓困法案，投入大量預算挽救大廈之將傾，但當初不計成本「豪擲千金」地扶植產業與民眾的負面效應很快顯現，美金大幅貶值、通貨膨脹率及消費者物價指數飆升，使得本來日子就難過的低收入家庭財務狀況雪上加霜。

華盛頓郵報報導，勞工局統計，相對於高收入家庭只把家庭收入7%用於採買民生必需品上，低收入家庭的相同類別支出占比達11%，因此對於低收入家庭對於食物價格的變化相當敏感，哪怕價格只調漲一元，家庭整體財務規畫可能都要被迫調整；再加上收入有限，一旦花更多錢在維持生活必需時，其他方面的生活品質必將受到影響。

但一樣面臨通貨膨脹的威脅， 高收入者所受到的影響就小很多，一方面是過去累積的財富使他們有相當餘裕能夠應付漲價的壓力，二方面是高收入者透過退休帳戶與投資計畫獲得的收益遠遠超過通貨膨脹帶來的貶值影響；換句話說，正因為高收入者多把錢花在「投資」這種本來就不太會受通貨膨脹影響的地方，使他們在面臨通膨威脅時，仍能從容應對。

如疫情期間，低收入者為求生計，將收入提撥至退休帳戶的比率大幅下降，約1.5%，但高收入者提撥的退休金高達16%；通貨膨脹不只迫使低收入者支出更多收入比率，連退休規畫也連帶受影響；經濟學家指出，研究發現年收入低於3萬元的家庭，通貨膨脹率比年收入超過10萬元的家庭為多，可見通膨確實加劇了貧富不均的現象。

然而，這樣的問題不是「調漲工資」就能解決的問題；事實上，自經濟復甦以來，各行各業對人力需求強勁，特別是餐飲業的平均時薪已漲到疫前的一倍以上，但由於通貨膨脹速度太快，薪水雖有大幅增長，但仍被通膨所抵銷。

德州一名工作者正在運送食品，通膨對低收入者影響更大。(Getty Images)
德州一名工作者正在運送食品，通膨對低收入者影響更大。(Getty Images)

低收入 通貨膨脹 退休金

上一則

去年「辭職潮」推高通膨率1個百分點 升息也難立即緩解

下一則

冬奧女子冰球 美加將上演第六度爭霸

延伸閱讀

舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務

舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務
Fed官員鷹派發言籲及早強勢升息 美股早盤聞訊挫跌

Fed官員鷹派發言籲及早強勢升息 美股早盤聞訊挫跌
通膨高漲 投資人搶進礦業股

通膨高漲 投資人搶進礦業股
通膨暴衝、俄烏緊張 台股備戰推演3劇本

通膨暴衝、俄烏緊張 台股備戰推演3劇本

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元