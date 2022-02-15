哪怕調漲1元…通膨對低收入者影響 遠大於中高收入族群

德州一名清潔工正在店內打掃，通膨對低收入者影響更大。(Getty Images)

新冠疫情爆發之初，經濟體系大受衝擊，聯邦政府通過紓困法案，投入大量預算挽救大廈之將傾，但當初不計成本「豪擲千金」地扶植產業與民眾的負面效應很快顯現，美金大幅貶值、通貨膨脹 率及消費者物價指數飆升，使得本來日子就難過的低收入 家庭財務狀況雪上加霜。

華盛頓郵報報導，勞工局統計，相對於高收入家庭只把家庭收入7%用於採買民生必需品上，低收入家庭的相同類別支出占比達11%，因此對於低收入家庭對於食物價格的變化相當敏感，哪怕價格只調漲一元，家庭整體財務規畫可能都要被迫調整；再加上收入有限，一旦花更多錢在維持生活必需時，其他方面的生活品質必將受到影響。

但一樣面臨通貨膨脹的威脅， 高收入者所受到的影響就小很多，一方面是過去累積的財富使他們有相當餘裕能夠應付漲價的壓力，二方面是高收入者透過退休帳戶與投資計畫獲得的收益遠遠超過通貨膨脹帶來的貶值影響；換句話說，正因為高收入者多把錢花在「投資」這種本來就不太會受通貨膨脹影響的地方，使他們在面臨通膨威脅時，仍能從容應對。

如疫情期間，低收入者為求生計，將收入提撥至退休帳戶的比率大幅下降，約1.5%，但高收入者提撥的退休金 高達16%；通貨膨脹不只迫使低收入者支出更多收入比率，連退休規畫也連帶受影響；經濟學家指出，研究發現年收入低於3萬元的家庭，通貨膨脹率比年收入超過10萬元的家庭為多，可見通膨確實加劇了貧富不均的現象。

然而，這樣的問題不是「調漲工資」就能解決的問題；事實上，自經濟復甦以來，各行各業對人力需求強勁，特別是餐飲業的平均時薪已漲到疫前的一倍以上，但由於通貨膨脹速度太快，薪水雖有大幅增長，但仍被通膨所抵銷。