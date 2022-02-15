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不只民生行業 通膨影響開始蔓延至金融、資訊業

編譯洪毅／綜合14日電
邁阿密一名消費者在超市購物，通膨前景難以預測，許多民眾改變消費習慣。(Getty Images)
邁阿密一名消費者在超市購物，通膨前景難以預測，許多民眾改變消費習慣。(Getty Images)

當前的通膨水準已是過去40年來首見，已開始蔓延到如金融、資訊等看似與民生物價關聯較低的行業；此外，由於通膨前景的難以預測，正讓許多民眾改變消費習慣，種種現象對經濟前景來說均非吉兆。

華爾街日報報導，截至本月4日已經召開季度法人說明會的280家企業中，79%談到通膨問題，包括PayPal、臉書、推特等資訊公司，還有全美保險公司(Allstate Insurance)等。

卡內基美隆大學財金教授史巴特(Chester Spatt)就說，通膨就像是從小東西開始，然後影響層面愈來愈大。

例如今年1月二手車價年增高達40.5%，但不只是買車會傷荷包，全美保險公司也援引車價大漲而將在下半年起上調汽車保險費，因為目前的二手車價值相較於2019年漲68%，這導致二手車發生事故後，公司理賠的成本大增。

全美保險公司還表示，2020年新冠疫情最恐慌時，因為民眾不敢或無法出行，他們還會向客戶退款，到2021年上半年時，由於出行輛減少，事故率下滑，公司錄得超過17億元的獲利；但是到下半年，事故率重回疫情前水準，讓公司虧損超過4億5000萬元。

全美保險公司財務主管夏皮洛(lenn Shapiro)表示，雖然預期二手車漲幅不久後能趨緩，但是晶片缺貨等供應鏈危機不會那麼快結束。

臉書跟推特會受到影響的主因，則是通膨加劇企業支出壓力，進而可能影響投放廣告的意願；雖然兩間公司均表示通膨影響不大，但是臉書母公司Meta財務長韋納(David Wehner)說，有聽聞企業因通膨、供應鏈危機的大環境而影響廣告支出。

史巴特表示，通膨最大的麻煩並不是「物價上漲」本身，而是他的不可預測性，例如各種不同支出，可能會在不同的時候、以不同的幅度上揚，這會影響到企業及民眾的支出習慣，進而影響總體經濟。

佛州一名消費者在超市購物，通膨前景難以預測，許多民眾改變消費習慣。(Getty ...
佛州一名消費者在超市購物，通膨前景難以預測，許多民眾改變消費習慣。(Getty Images)

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