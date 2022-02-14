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拜登獨立選民支持度下滑 民主黨期中選舉堪憂

編譯郭宣含／綜合13日電  
近期民調顯示，拜登總統逐漸失去獨立選民的支持，此趨勢恐威脅民主黨的期中選舉，更難維持參眾兩院多數。（美聯社）
近期民調顯示，拜登總統逐漸失去獨立選民的支持，此趨勢恐威脅民主黨的期中選舉，更難維持參眾兩院多數。（美聯社）

華盛頓時報(Washington Times)報導，近期民調顯示，拜登總統逐漸失去獨立選民的支持，此趨勢恐威脅民主黨的期中選舉，更難維持參眾兩院多數。

民調調查公司SSRS為有線電視新聞網(CNN)進行的新民調顯示，拜登在獨立選民的支持度連月下滑；根據10日民調，獨立選民對拜登的支持度從去年春季58%降至36%。

不僅如此，拜登的整體滿意度也連續多周下跌；獨立選民是拜登的重要票倉，失去獨立選民的支持，對民主黨尤其危險，若情勢依舊，民主黨恐難在11月期中選舉維持兩院的些微多數。

民意調查員兼無黨派政治分析師福舍(Ron Faucheux)表示：「拜登在獨立選民支持度直墜，這是拜登面臨的核心政治問題。」

民調顯示，選民不滿拜登的經濟表現和外交政策，還有難以擊退的新冠疫情。

福舍指出，獨立選民影響2020年總統選舉的結果，他們2016年支持前總統川普，但在2020年棄川普選擇拜登，最後拜登以54%比41%的差距勝選。

獨立選民也將在期中選舉擔任要角，目前至少在九州中，已登記的獨立選民人數已超過民主黨人和共和黨人；民調機構蓋洛普(Gallup)1月民調指出，2021年每10名美國人中，就有4人自認為獨立選民。

「歷史告訴我們，總統低民調恐對同黨候選人的期中選舉造成負面漣漪效應。」昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)表示：「獨立選民對像現在這樣的動盪時期有巨大影響力，因此兩黨格外重視這一類選民。」

拜登1月曾告訴記者，他不相信他支持度下滑的民調數字，民主黨人也主張離選舉還有九個月，民調數字還不甚重要。

近期民調顯示，拜登總統逐漸失去獨立選民的支持，此趨勢恐威脅民主黨的期中選舉，更難...
近期民調顯示，拜登總統逐漸失去獨立選民的支持，此趨勢恐威脅民主黨的期中選舉，更難維持參眾兩院多數。（Getty Images）

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