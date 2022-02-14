挺拜登大法官人選 傳共和黨葛理漢也在列

共和黨參議員葛理漢是否將支持白宮提名的大法官，深受注目。（美聯社）

最高法院大法官 布萊爾(Stephen Breyer)將在今夏退休，拜登總統將行使上任後首次大法官提名 權；目前參院兩黨立場壁壘分明，外界以為大法官人選能否順利通過參院投票尚在未定之天；不過民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin，伊利諾州)日前半開玩笑向記者說：「支持總統提名的共和黨人比你想的更多。」

民主黨聯邦參議員德賓對於拜登總統的大法官提名權，表示「支持總統提名的共和黨人比你想的更多。」（歐新社）

美聯社13日報導，外界猜測德賓所指「支持拜登總統大法官提名人選的共和黨人」中，聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham，南卡羅來納州)必定列名其中；幾位共和黨人曾公開表示願意打破黨派界線、支持白宮尚未公布的大法官人選，葛理漢是其中一位；德賓指出，他欣賞葛理漢的獨立性，「葛理漢現在、過去與未來都很超然」。

德賓拒絕說出哪些共和黨參議員會跨黨派支持白宮提名人選，但顯然葛理漢列居其中，而且近乎領銜；此外，公開表示將支持白宮提名的共和黨參議員還包括蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)與麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)。

共和黨參議員柯林斯公開表示將支持白宮提名的大法官。（Getty Images）

事實上，葛理漢向來認為在司法人事權上，國會應尊重白宮的行政裁量，因此絕大多數狀況下，即便是民主黨籍總統提名的法官人選，葛理漢也會投贊成票；例如他曾是唯一支持前總統歐巴馬提名兩名大法官人選的共和黨議員，對拜登總統就職以來提名的下級聯邦法院法官人選，除少數個案，也都投贊成票。

共和黨參議員穆考斯基公開表示將支持白宮提名的大法官。（Getty Images）

白宮釋出拜登總統將提名史上第一位非裔女性大法官人選的消息後，葛理漢公開表示，希望拜登能提名出身南卡羅來納州的米雪兒．柴爾茲(Michelle Childs)；葛理漢說：「柴爾茲的故事很精采，我想她是最能凝聚參議院兩黨共識的人選，最多可能獲得60票；如果最終出線的人選不是她，我的同意票『可能比較麻煩』」。