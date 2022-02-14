CNN民調 拜登、川普選2024? 兩黨選民一半都不挺

CNN最新民調顯示，兩黨選民對各自黨內提名川普與拜登為2024競選總統，都不滿意，但也找不到其他替代人選。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)民調顯示，無論是拜登 總統或前總統川普，其所屬政黨都未全然支持他們參選2024年總統大選。

CNN委託獨立民調機構SSRS進行的民調顯示，民主黨與共和黨 目前都希望能找到在下屆大選中取代拜登和川普的候選人，但人選名單有限。

2024年總統大選的各黨初選距今還有近兩年，此次民調結果很難預測屆時的提名 發展，卻能窺探目前黨內狀況，顯示兩黨目前對下屆大選候選人的看法分歧，卻苦無替代人選。

CNN與SSRS於1月10日到2月6日透過郵件、線上問卷或電話訪查1527名成人的民調發現，45%的民主黨與親民主黨選民希望該黨於2024年大選再次提名拜登，51%受訪者屬意其他候選人。

民主黨內支持拜登的選民中，52%為45歲以上的選民，55%為有色人種，51%沒有大學學歷；另外，支持再提名拜登的自詡民主黨選民有48%，親民主黨獨立選民則約33%。

儘管70%的民主黨選民認同拜登處理就業的政策，且希望他再獲提名，但對就業政策僅些微支持的選民中，只有35%希望拜登再次被提名為總統候選人。

在共和黨方面，共和黨與親共和黨的選民對於是否再次提名川普的看法為五五波，50%的人希望川普再被提名，49%的人希望有其他候選人出線。

支持川普的共和黨人有54%，親共和黨獨立選民則有38%；共和黨內部對川普的支持依然強勁，其中60%為沒有大學學歷的白人選民，另有64%選民深信拜登2020年當選不具正當性。

拜登與川普目前的遇到的狀況，與過往民調迥異。2010年3月，79%民主黨與親民主黨選民表示，希望再次提名歐巴馬；2018年3月，則有77%的共和黨和親共和黨選民堅定贊同共和黨再次提名川普。

在不想再次提名拜登的民主黨選民方面，31%選民表示單純不希望拜登再獲提名，35%的人質疑拜登勝過共和黨候選人的能力，另有19%的人認為，拜登時至2024年11月已高齡82歲，恐難勝任總統職務。

在共和黨方面，39%的受訪者不想在選票上在看到川普的名字，22%的人質疑川普戰勝民主黨候選人的能力，其他原因則占38%，其中9%希望新人出線，7%希望共和黨推派較不極端的候選人，另有6%的人關切川普的個性。