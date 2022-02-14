CNN民調 拜登、川普選2024? 兩黨選民一半都不挺
有線電視新聞網(CNN)民調顯示，無論是拜登總統或前總統川普，其所屬政黨都未全然支持他們參選2024年總統大選。
CNN委託獨立民調機構SSRS進行的民調顯示，民主黨與共和黨目前都希望能找到在下屆大選中取代拜登和川普的候選人，但人選名單有限。
2024年總統大選的各黨初選距今還有近兩年，此次民調結果很難預測屆時的提名發展，卻能窺探目前黨內狀況，顯示兩黨目前對下屆大選候選人的看法分歧，卻苦無替代人選。
CNN與SSRS於1月10日到2月6日透過郵件、線上問卷或電話訪查1527名成人的民調發現，45%的民主黨與親民主黨選民希望該黨於2024年大選再次提名拜登，51%受訪者屬意其他候選人。
民主黨內支持拜登的選民中，52%為45歲以上的選民，55%為有色人種，51%沒有大學學歷；另外，支持再提名拜登的自詡民主黨選民有48%，親民主黨獨立選民則約33%。
儘管70%的民主黨選民認同拜登處理就業的政策，且希望他再獲提名，但對就業政策僅些微支持的選民中，只有35%希望拜登再次被提名為總統候選人。
在共和黨方面，共和黨與親共和黨的選民對於是否再次提名川普的看法為五五波，50%的人希望川普再被提名，49%的人希望有其他候選人出線。
支持川普的共和黨人有54%，親共和黨獨立選民則有38%；共和黨內部對川普的支持依然強勁，其中60%為沒有大學學歷的白人選民，另有64%選民深信拜登2020年當選不具正當性。
拜登與川普目前的遇到的狀況，與過往民調迥異。2010年3月，79%民主黨與親民主黨選民表示，希望再次提名歐巴馬；2018年3月，則有77%的共和黨和親共和黨選民堅定贊同共和黨再次提名川普。
在不想再次提名拜登的民主黨選民方面，31%選民表示單純不希望拜登再獲提名，35%的人質疑拜登勝過共和黨候選人的能力，另有19%的人認為，拜登時至2024年11月已高齡82歲，恐難勝任總統職務。
在共和黨方面，39%的受訪者不想在選票上在看到川普的名字，22%的人質疑川普戰勝民主黨候選人的能力，其他原因則占38%，其中9%希望新人出線，7%希望共和黨推派較不極端的候選人，另有6%的人關切川普的個性。
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