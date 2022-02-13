藍州漸鬆綁防疫 民主黨人促拜登 國情咨文演說支持解封

在疫情逐漸放緩之際，部分民主黨人建議，拜登總統可以趁發表國情咨文的機會，支持恢復正常。(美聯社)

由於新冠疫情病例數在多地開始下滑，愈來愈多民主黨 執政的州鬆綁防疫 要求，再加上選情前景不佳，讓部分民主黨人呼籲拜登 總統在3月1日的國情咨文演說中，能夠有些提振士氣的喊話，包括支持鬆綁防疫措施、恢復正常生活的宣示等。

華爾街日報報導，新澤西州州長─全國州長協會(National Governors Association)副主席墨菲(Phil Murphy)已宣布取消該州學校口罩令，表示：「大家都已經累了、受夠了、厭煩了。」

除新澤西州外，其他民主黨執政的州中，加州與紐約州準備取消商務場所的是內口罩令，康乃狄克、德拉瓦、俄勒岡州則鬆綁學校口罩令；這些做法與聯邦疾病防治中心(CDC)建議背道而馳。

這讓部分民主黨人呼籲拜登在國情咨文演說中支持鬆綁防疫措施；聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin，密西根州)就表示，許多議員都希望白宮能夠藉演說的機會，做出疫情「邁入新階段」之類的宣示。

民主黨也面臨今年期中選舉民調不佳的壓力，原先拜登聲望最高的防疫表現也黯然褪色，滿意度從春季的三分之二降至目前已呈現「死亡交叉」的45%。

更讓部分議員擔憂的是，國會在國情咨文演說當天採容納人數限制，如果拜登在空蕩的議事廳演說，可能在民眾腦中烙下「疫情恐慌揮之不去」的負面印象，故呼籲解除之。

對於藍州陸續鬆綁防疫措施，拜登10日表示此舉可能「為時過早」；不過在Omicron變種病毒肆虐時，拜登也沒有呼籲各地方政府應該恢復口罩令。

華爾街日報引述消息人士說法，指拜登的團隊一直都在擬定恢復正常生活的策略，但是去年7月自信滿滿的宣示證明為錯誤，讓團隊的心態更加審慎；此外，白宮團隊依然尊重公衛機構的指引，儘管有時對這些機構反應過慢、甚至意見不合而感到不滿。

另一個不能忽視的問題是，雖然目前全國多地病例數下滑，但是住院人數依然甚多，壓力仍然存在。