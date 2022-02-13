憂中擴大太平洋島國影響力 美將新開索羅門群島使館

美國國務卿布林肯12日訪問太平洋島國斐濟表示，美國在亞太有長遠的未來。(美聯社)

國務卿布林肯 12日在太平洋國家斐濟表示，美國「長期的前途」在印太地區，也很快便會在索羅門群島開設地區第二個大使館 ，協助對抗氣候變遷 等問題；專家指出，美國投入太平洋島國，核心原因在憂慮中國擴大對該地區的影響力。

紐約時報報導，布林肯成為36年來首位造訪斐濟的美國國務卿，他希望自己奔赴當地，會見太平洋島國領袖，只是個開端，美國未來將擴大太平洋地區的存在感。布林肯指出，美國長期的前途在印太地區，事實就是這麼簡單；他指出，美國將付出更大心力，協助因應氣候變遷、取得新冠疫苗、過度捕魚等當地關鍵課題。

美國投入人口稀少但戰略重要的太平洋島國，核心原因在中國一直擴大在當地的影響力。

斐濟代總理海尤姆(Aiyaz Sayed-Khaiyum)指出，美國擁有獨一無二的地位，在和平及氣候安全課題上，是斐濟的直接夥伴。

太平洋諸島國很看重自己主權，希望外界要曉得他們能自主行動，只是他們愈來愈捲入美、中的全球角力。

太平洋島國對世局的看法並不一致，但有共同的關切：地球暖化導致海平面上升，有吞噬海拔較低島嶼之虞；必須保育漁產及海洋資源，讓當地取得食物及收入；限制新冠疫情的擴散；強化各國的基礎設施、投資及治理。

布林肯赴太平洋島國行程一周，目標在釋出信息，指出亞太地區乃是拜登政府外交政策的重中之重；斐濟是他行程的第二站。

美國決定在索羅門群島成立大使館，主因似乎在關切區域安全，另一個原因則是批評人士經常指出，美國無心經營太平洋島國，外交資源稀少。

美國駐斐濟及澳洲大使館都沒有常設大使，部分原因在國會共和黨人擋下拜登提名人選。

海尤姆會見布林肯後指出，真正的好事在美國終於腳踏實地，來到該地區；斐濟曉得美國無法一夜之間拿出成績，但目前付出的心力饒富意義。

太平洋各島國政府正求助較大國家，央求協助因應氣候變遷；全球暖化導致環島海平面急劇上升，破壞力強大的暴風雨發生次數大增。