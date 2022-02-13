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八旬3好友約看超級盃 55年來都到場 今年要約最後一次

編譯陳韻涵／綜合12日電
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

散居佛州、緬因州和密西根州的三位好友多年來連年相約親臨賽場，觀看美足超級盃(Super Bowl)賽事；歲月不饒人加上健康因素，未來要相聚看球恐怕很難，如今高齡八旬的三人約好，今年將是三人最後一次一起到場看球。

超級盃13日在加州洛杉磯英格伍(Inglewood)的SoFi球場登場，55年前，國家足球聯賽和美式足球聯賽(AFL-NFL)第一場世界錦標賽在距離SoFi球場約7哩處開踢。

85歲的緬因州居民克里斯曼(Don Crisman)、82歲的密西根州居民伊頓(Gregory Eaton)，以及80歲的佛州居民赫歇爾(Tom Henschel)過去55年來，每年相約到場看球。

今年，三人約好10日在洛杉磯會合。

克里斯曼表示，今年是他最後一次來看比賽；伊頓希望延續此慣例，卻也擔心健康狀況不堪負荷，而三人中年紀最小的瘋狂球迷赫歇爾則表示，2026年舉行的第60屆超級盃才會是他最後一次到場看球。

三人利用超級盃敘舊，但赫歇爾表示，近年來彼此都體認到此慣例總有一天會畫下句點。

赫歇爾說：「我覺得我還可以持續幾年，我會堅持到第60屆，但歲月不饒人。」

克里斯曼與赫歇爾在1983年的超級盃相遇，往後每年一起到場觀賽，伊頓直到2010年中期才碰見他們並延續此慣例。

今年這場球賽對三人而言相當重要且特別，因為他們又能像往年一樣，坐在一起看球；去年在佛州坦帕灣舉行的超級盃受新冠肺炎疫情影響，觀眾必須分排而坐，且只開放2萬2000觀眾入場。

伊頓表示，期待今年盛大場面重現；他今年花費2500元購買超級盃門票，這是1967年代最便宜球賽門票的約400倍。

伊頓說：「我們就愛美式足球。」

三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯...
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

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