疫情導致延期 今年250萬場婚禮 1984年以來最多

由於疫情趨緩，美國今年結婚人數大增。圖為一對新人去年情人節在加州海灘舉行婚禮。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 進入第三年，回想疫情初初爆發時，人們過著與世隔絕的生活，許多新人更不敢舉行婚禮；如今室內活動逐漸開放，按耐不住喜悅的情侶們爭先恐後地挑選婚紗、教堂、花卉擺飾、攝影師和婚禮歌手，但伴隨著通貨膨脹，今年的婚禮成本所費不貲。

根據婚禮市場調查機構The Wedding Report的研究，2022年全國預計舉辦250萬場婚禮，堪稱自1984年以來的最高紀錄，更刺激所有婚禮相關的產業鏈；而疫情趨緩之際，供應鏈緊縮也反映到婚禮業者的身上。

「我們預計每對新人的預算 都比以往增加10%至15%，」The Wedding Report創辦人麥克默里(Shane McMurray)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)理財網站MoneyWatch訪問時說，婚禮預算提高也讓今年每場婚禮的平均花費從疫情前的2萬4000元，上漲到2萬7000元；加上通膨助紂為虐，婚禮業者紛紛表示成本增加，漲價在所難免。

此外，有些原定在2020年或2021年結婚的新人，因為疫情被迫將婚期延後至2022年，但他們的婚禮仍按照之前相對便宜的費率計算，在漲價的趨勢下有些婚宴場館只能認賠。

以紐約市著名的婚宴會館「布魯克林 酒廠」(Brooklyn Winery)為例，無論食材、侍者和各種成本都已上漲，但他們不向疫情前預訂的客人收取增加的費用。

「我們的所有成本都變高了，但我們盡可能地調整，避免將這些費用轉嫁給客人，」布魯克林酒廠的營運長芮秋‧薩克姆(Rachel Sackheim)說：「但某些項目我們還是得重新估價，因為我們無法獨自承擔通膨的效應。」

薩克姆指出，對於那些在通膨發生前就簽約的客人，業者勢必得承受一大部分的損失，「因為我們無法調漲他們的價格」。

為了籌辦更多婚禮平衡收益，業者們也鼓勵新人選在平日結婚，避開非假日或周末，不僅對新人更划算，日期選擇也更彈性；薩克姆說：「堅持在周末結婚的新人，無論是婚紗、婚禮或花卉的成本都會更高。」