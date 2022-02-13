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別忘買花…超級盃讓男性忘了過情人節 恐遇花價猛漲

記者胡玉立／綜合報導
今年超級盃撞上情人節，花商已預告價格會上漲。圖為加州一家花卉批發商在情人節前進貨。(Getty Images)
今年超級盃撞上情人節，花商已預告價格會上漲。圖為加州一家花卉批發商在情人節前進貨。(Getty Images)

往年男士們通常是在美式足球NFL超級盃過後一、兩星期，才需要去打點2月14日情人節的鮮花，但今年NFL將常規賽擴大為17場，導致超級盃恰恰是在情人節前夕舉行。

全國各地花店為此警告，別等到超級盃賽後才買花；因為，價格上漲、供應鏈問題和人們總是最後一刻買玫瑰花的心態，可能會讓14日當天才買花的人，選擇非常有限。

美國花店協會(Society of American Florists)主席德拉蒙德(Chris Drummond)說：「今年因為超級盃，大多數人都沒去想情人節的事，」該協會表示，新冠疫情迄今，全國的玫瑰、鬱金香和繡球花零售價格大約漲了20%。

「男性通常是衝動購物者，而非計畫者。他們會等到星期一上班，看看日曆，才意識到：該買花了，」德拉蒙德說，許多已接到訂單並開始安排情人節鮮花的花店，會為忘記先買花的男士保留一小部分玫瑰，但賣完的店可能會在13日和14日關閉網站送貨選項。德拉蒙德在賓州諾里斯敦(Norristown)開設Penny's by Plaza Flowers花店，特別提供10元折扣，說服顧客11日先訂好情人節鮮花。

為鼓勵民眾提早訂購，有的花店會附送免費巧克力和買一打多送三朵玫瑰，為的就是不希望14日送貨忙不過來。The Bouqs網路花卉零售商執行長貝思倫(Alejandro Bethlen)表示，「我們正使用有針對性的行銷活動，敦促人們提早購物，這樣就可以周日好好看球，不必擔心第二天的鮮花問題。」

多數花店都提前預備庫存，但供應鏈問題讓價格攀升，加上送貨車數量有限，情人節期間運送鮮花會更困難。

「我們12月初就開始訂貨，卻不得不將價格提高30%到40%，疫情提高了一切成本；過去玫瑰批發價是78美分，現在是1元40美分，很貴，」在馬里蘭州開設Petals to the Metal Florist花店的安德烈(Oscar Andrade)說，他公司有30名司機，約有2萬朵紅玫瑰。

麻州的自由主義美國經濟研究所(American Institute for Economic Research)經濟學者厄爾(Peter C. Earle)表示，「與美國人節日場合有關的大部分鮮花，都不是在美國種植的。它們來自肯亞、荷蘭、泰國和厄瓜多等地，都涉及漫長複雜的供應鏈。」

美國零售商店和卡車司機工人短缺，勞力成本增加和運輸鮮花所需的冷藏拖車零件短缺，讓花朵保鮮的花卉防腐劑和調理劑成本上漲，在在增加玫瑰花成本。想等到在13日超級盃或14日情人節再下單的戀人，將很難買到紅白玫瑰、鬱金香和繡球花。

今年超級盃撞上情人節，花商已預告價格會上漲。圖為馬里蘭州一家百貨公司門口掛出情人...
今年超級盃撞上情人節，花商已預告價格會上漲。圖為馬里蘭州一家百貨公司門口掛出情人節花環。(Getty Images)

超級盃 供應鏈 疫情

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