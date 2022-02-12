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「盼找到像布萊爾的人」 大法官提名人選 拜登鎖定4人

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統說，大法官提名人選已經縮小到四人。(Getty Images)
拜登總統說，大法官提名人選已經縮小到四人。(Getty Images)

美聯社報導，對於自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)今夏退休後的遞補人選，拜登總統考慮名單目前已縮小到約剩四人；拜登10日與民主黨聯邦參議員見面討論時說，希望找到一位像布萊爾一樣具有「說服力」的人選。

拜登10日接受國家廣播公司(NBC)主播霍特(Lester Holt)專訪時說，白宮正針對考慮名單上的人選進行「深度調查」，釐清被提名人的身家背景是否出現任何爭議。拜登在2020年大選期間承諾，將提名最高法院第一位非洲裔女性大法官；拜登將在本月底前公布提名人。

拜登10日也與參院司法委員會10名民主黨籍成員開會，商討大法官提名人選事宜；與會成員之一德拉瓦州聯邦參議員孔恩斯(Chris Coons)透露，拜登在會中表示，希望找到的人選不但有能力說服其他大法官，還能寫出「激勵人心、擲地有聲、永垂不朽的意見書」。

與會參議員也說，拜登很快就會與考慮名單上的人選一一碰面。參院司法委員會主席、伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)表示，這場與拜登的會議氣氛輕鬆與嚴肅各半。

拜登接受霍特訪問時並未提到考慮中的任何人選姓名，但表示看好最後公布的人選將能獲得共和黨參議員的支持；拜登在訪問中說，並不是光靠意識型態挑選大法官，而是想找到像布萊爾一樣的人選，「心胸開闊，不但了解憲法，而且對於憲法的解讀符合主流社會對憲法的解釋」。

另一位與會成員、康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)會後則說，經過前總統川普任內的連續三位大法官提名，讓最高法院立場變得明顯趨於保守之後，拜登提名人選將有「重新設定」(reset)的意義。

美聯社分析，拜登提名的大法官人選能否獲得共和黨支持，目前還是未知數。對於拜登提名的聯邦法院法官人選，共和黨籍參議員通常投下反對票。

拜登 提名 大法官

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