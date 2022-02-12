侵犯隱私？參議員：中情局祕密搜集民眾大量資料

參院情報委員會的兩位參議員說，中情局秘密作業，蒐集美國民眾的個人資訊。圖為中情局總部。(美聯社)

紐約時報報導，根據最新解密的聯邦參議員 信函，中央情報局(CIA)長年以來在沒有法院搜索令的情況下，大量搜集資料，其中某些數據可能侵犯美國民眾隱私 。

報導指出，信函解密之後，中情局仍未透露資料內容為何。中情局在一份報告中指出，搜集資料仍然必須全面保密，若要公布，只能開放字句經過大量刪減的版本。

名稱為「深潛之二」(Deep Dive II)的報告是隱私與公民監督委員會(Privacy and Civil Liberties Oversight Board)針對第12333號行政命令的系列研究之一，研究內容為國會並未訂定明文規範的情報活動。隱私與公民監督委員會及工作人員均擁有讀取機密資料的權限。

2021年3月，參院 情報委員會收到「深潛之二」報告影本。相隔一個月後，同屬參院情報委員會的民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)及新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)共同致函國家情報總監海恩斯(Avril Haines)及中情局長伯恩斯(William Burns)，要求為情報活動解密，並公布中情局搜集美國民眾數據資料的內部規定。

魏登及海恩瑞希在信中抱怨，中情局從未向參院情報委員會透露這些情報搜集活動，這些行動明顯牴觸美國民眾對於近年來各種多項不同立法的理解，也就是情報機關不得在沒有法院搜索令的情況下逕行搜集民眾資料。

不過，一名情報官員對紐約時報表示，參院情報委員會原本就知道中情局的機密檔案，「深潛之二」報告重點則是檔案取得之後的儲存及分析等系統。

國會在2015年通過立法，禁止情報機關引用愛國者法案大量搜集民眾的電訊通訊數據，並對聯邦調查局(FBI)引用外國情報監察法(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)監視美國國內活動時，也對大量搜集資料訂定規範。

魏登及海恩瑞希在信中指出，雖然國會通過立法，中情局卻根據12333號行政命令，持續以秘密手段大量搜集資料。