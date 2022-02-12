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賀錦麗能推翻2024大選結果？白宮前顧問激動駁斥

記者顏伶如／綜合報導
川普2020年曾強迫副總統推翻選舉結果，然而前白宮貿易顧問納瓦羅被問及同一問題時，卻連連說不，聲稱賀錦麗(圖)無權推翻2024年大選結果。(路透)
川普2020年曾強迫副總統推翻選舉結果，然而前白宮貿易顧問納瓦羅被問及同一問題時，卻連連說不，聲稱賀錦麗(圖)無權推翻2024年大選結果。(路透)

前總統川普及挺川陣營主張的選舉陰謀論，核心論述為副總統潘斯有權否決選舉人票投票結果，推翻2020年總統大選。前白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)10日接受MSNBC新聞頻道專訪，被問到副總統賀錦麗是否也同樣有權推翻2024年總統大選，發言情緒愈來愈激動，連續說：「不，不，不，不，不，不。」

康乃爾大學法學院畢業的MSNBC新聞頻道主播梅貝爾(Ari Melber)，10日在訪問中詢問納瓦羅，既然納瓦羅聲稱前副總統潘斯有權推翻2020年大選結果，是否代表現任副總統賀錦麗到了2024年總統大選也能依樣畫葫蘆。

納瓦羅回答，潘斯不是直接推翻選舉結果，而是有權把「可疑」選票退回各州，要求各州處理。

梅貝爾追問納瓦羅：「如果根據您的主張來推論，那麼副總統賀錦麗是否掌握誰能當總統的最高決定權，不管下次選舉投票結果為何？」

納瓦羅並未直接回答問題，僅重申：「副總統不能決定誰贏得大選，潘斯唯一有權做的事情，就是把選舉結果退回各州，要各州政府檢查選票。」

被梅貝爾說回答內容「牽強」(stretch)之後，納瓦羅激動說道：「不，不，不，不，不，不。」

前白宮貿易顧問納瓦羅(右)接受MSNBC新聞頻道專訪。(擷自YouTube NB...
前白宮貿易顧問納瓦羅(右)接受MSNBC新聞頻道專訪。(擷自YouTube NBC頻道 )

眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)9日對納瓦羅發出傳票，要求23日之前交出相關檔案與訊息，並於3月2日之前出席特別委員會作證。

傳票內容舉例指出，根據媒體報導，國會暴動發生之前，身為白宮貿易顧問的納瓦羅曾與前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)等人討論，共同擬定並執行了阻撓國會確認選舉人票結果的一項行動計畫，目的是想徹底改變2020年總統選舉結果。

納瓦羅在2021年11月出版的回憶錄「川普時代」(In Trump Time)當中便寫道，名稱為「綠灣橫掃行動」(Green Bay Sweep)的計畫，就是從民主黨手中奪回選舉結果的「最後一次也是最佳機會」。

川普2020年曾強迫副總統推翻選舉結果，然而前白宮貿易顧問納瓦羅(圖)被問及同一...
川普2020年曾強迫副總統推翻選舉結果，然而前白宮貿易顧問納瓦羅(圖)被問及同一問題時，卻連連說不，聲稱賀錦麗無權推翻2024年大選結果。(美聯社)

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