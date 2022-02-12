專家：再緩幾周鬆綁防疫 可減更多病例

雖然疫情好轉，但白宮仍不願鬆綁防疫措施。圖為紐約州民眾舉牌要求廢止強制接種和強制口罩令。(路透)

Omicron疫情 退燒，公衛官員與傳染病學者迅速討論是否鬆綁防疫 措施，同時替未來與新冠病毒及其變異株共存做準備。

新澤西州與紐約州新增確診和住院情況改善，州長先後宣布解除部分口罩 強制令；公衛官員與專家表示，疫情和緩創造未來更好應對疫情的契機。

部分專家樂見當局鬆綁防疫規範，華裔公衛專家溫麟衍(Leana S. Wen)表示，醫療資源不再緊張，病例減少，放寬防疫限制有其道理；但其他專家則覺得太快解除防疫，部分跡象顯示確診和住院人數仍偏高，病毒持續蔓延。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，目前每日染疫病歿人數約2465人。

奧斯汀德州大學傳染病與病毒學者達琳·巴夫納尼(Darlene Bhavnani)說：「如果我們再等幾周，可以避免許多病例、住院和病歿情況發生。」

聯邦疾病防治中心(CDC)指南表示，全美超過99%郡的病毒傳染程度高，室內公共場所應戴口罩；CDC官網公告，建議在K-12的室內環境，無論疫苗接種狀態如何，都要戴口罩。

但CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)重申，各州與地方領袖有權決定口罩規範；瓦倫斯基說，CDC根據各項衡量標準制定指南，在口罩規定方面，根據每10萬人七天平均新增病例是否超過50例，或篩檢確診率是否居高不下等因素決定。

加州聖塔克拉克郡公衛廳表示，儘管加州解除室內口罩規定，但聖塔克拉克郡2月不會解除此規範。

大多數公衛專家同意政府應利用疫情和緩時期改善室內空氣流動並提高疫苗接種率，以免新興變種病毒又讓國民措手不及；布朗大學(Brown University)公衛學院學術院長梅根‧蘭尼(Megan Ranney)表示：「我們一再宣布任務完成，但現實是，新冠病毒仍在變異，伺機捲土重來。」

Delta變種病毒去年夏季造成疫情激增，官員未事先準備，Omicron接踵而至；公衛專家表示，未來因應新病毒株，除了提高疫苗接種率，投資室內空氣流通等基礎建設，強化病毒定序和檢測也很重要。

華盛頓州西雅圖與金恩郡公衛官員杜欽(Jeff Duchin)表示：「我們真的需要，且已在討論與病毒共存。」