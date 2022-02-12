「假報案」聲援加國卡車司機示威 多來自美國

加拿大卡車司機抗議強制接種令，把車堵在首都渥太華街道上；渥太華警察在場戒備。(歐新社)

加拿大 卡車司機在首都渥太華國會外的堵塞示威行動進入第15天，示威者針對執法行動的策略愈來愈多，相信不少是來自境外的協助。

渥太華警隊10日即通報911 緊急報警電話熱線遭到數百個報假案電話滋擾，市議會網絡視頻會議一度被駭客攻擊，還有示威者包圍渥太華國際機場企圖阻斷交通。

渥太華警察 總長斯洛里(Peter Sloly)表示，警方的911和非緊急報警熱線收到413個虛假報警電話，來電者顯然企圖癱瘓緊急熱線，警方已在追蹤調查，其中絕大部分是來自美國。

斯洛里在記者會上指出，示威司機與全國各地以及國外的支持者建立了指揮中心，他們統一籌款、協調和溝通等。

由於抗議活動持續，渥太華市每天額外增加的警務費用高達80萬加元(約62萬8000餘美元)，這還不包括其他司法管轄區提供增援所需的費用。

聯邦公安部長馬守諾(Marco Mendicino)10日在國會向媒體表示，當局已派出更多執法人員應對示威，但他拒絕透露具體數字，只表示額外增派的警員會前往渥太華、安大略省溫莎市及阿爾伯特省庫茨市(Coutts)的加美過境地點，它們同樣受到示威卡車堵塞。

他同時警告，執法部門若發現車隊有惡意的財政支持，政府將採取行動，加拿大有強大的情報機構，皇家騎警內也有部門組織調查此類問題。

與此同時，加國卡車司機的堵塞示威活動已籌獲逾千萬加元，大部分來自海外，特別是美國。美國的政客、保守派評論員等，均為「自由車隊」喝采，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，乃至前總統川普等均發出信息，推動加拿大「自由車隊」的抗議活動。

不過代表美國15萬名獨立卡車司機的組織(Owner-Operator Independent Drivers Association)，跟加國示威卡車司機畫清界線，反對任何的騷亂及破壞。組織的副主席佩什(Lewie Pugh)指出，堵塞活動已讓示威的卡車司機失去公眾的支持。

美國物流行業最大的組織美國卡車運輸協會(American Trucking Associations)，也強烈反對任何破壞公共安全、危害美國經濟和國家安全的抗議活動。