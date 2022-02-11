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止痛藥指南翻修 籲醫師「審酌劑量」勿致用藥成癮

記者張聲肇／綜合報導
CDC更動包括類鴉片藥物在內的止痛藥使用指南，慎定劑量，鼓勵醫生做最佳判斷。圖為猶他一家藥房出售的止痛藥。（路透）
CDC更動包括類鴉片藥物在內的止痛藥使用指南，慎定劑量，鼓勵醫生做最佳判斷。圖為猶他一家藥房出售的止痛藥。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)10日提出包括類鴉片止痛劑的「新止痛指南」，呼籲醫生謹慎審酌劑量，勿導致用藥成癮，並建議醫生率先考量「非鴉片劑療法」，包括其他處方及非處方藥，以及物理治療、按摩、針灸等。

這是CDC自2016年迄今首度提出長期及緊急止痛綱領的大幅修定，其中12項建議著重要醫生在「止痛」和「長期健康」之間，求得平衡，勿讓患者陷入類鴉片劑的不良副作用。

這份長達229頁的修訂草案警告說，過度仰賴類鴉片止痛劑會產生類如上癮、呼吸壓抑、精神狀態改變等危險副作用，即使為了緩解燒傷、骨頭碎裂等急痛，也最好先以小劑量、短期藥物止痛，避免讓病患長期用藥成癮。

修訂草案已在聯邦公報網站公布，民眾可在60天內提供意見，政府將於今年底公告最終版本；即使定稿，也不是「強制規定」。

本案討論的對象不含癌症、鐮狀細胞病如地中海貧血症和重病末期、臨終減痛的病患。

2016年的用藥指南導致許多病患仰賴過量止痛劑(高於每日相當於90毫克嗎啡量)，許多病患感到憤怒與恐懼，也引發數百名止痛專業醫療人員抗議。

雖然最大劑量只是建議，好幾十州還是將它法制化，許多醫師因為害怕受到刑事與民事處罰，誤把指導綱領當「硬性規定」，遽然讓長期疼痛病人止痛，甚至拒收疼痛病患。

疾病防治中心所屬國家傷害預防與管制中心代主任瓊斯(Christopher Jones)是草案起草人之一，他說，新指南不再強調「定於一尊」的止痛劑量，給醫生更大彈性，針對個別病患提出不同的止痛之方。

不過，科學研究發現，類鴉片劑的長期效果有限，新指南強調，醫生應該隨時評估類鴉片劑的利弊。

新指南也歸納了最新研究，建議「多元、對症」止痛，例如，下背、膝蓋和脖子痛靠運動、針灸或其他藥物也有效，偏頭痛不該用類鴉片劑，膝蓋關節炎可考慮熱療(艾灸)、減重，頸部疼痛可用瑜珈、太極、氣功、按摩、針灸等法治療。

聯邦疾病防治中心 CDC 癌症

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