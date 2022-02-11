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喜劇演員鮑伯沙吉死因：撞到頭不以為意 睡夢中腦出血

編譯林梅婕／綜合10日電
「歡樂滿屋」主角鮑伯沙吉去世後，他的家屬公布他的死因為意外撞到頭部，以為毫無大礙便就寢，卻腦出血致命。（美聯社）
「歡樂滿屋」主角鮑伯沙吉去世後，他的家屬公布他的死因為意外撞到頭部，以為毫無大礙便就寢，卻腦出血致命。（美聯社）

好萊塢男星兼喜劇演員鮑伯沙吉(Bob Saget)上個月行經佛羅里達州巡迴表演期間驟逝在旅館房間，令粉絲錯愕；在家屬公布沙吉死前一晚曾意外撞到頭部，以為毫無大礙便就寢，卻在睡夢中引發腦出血死亡後，當局10日公布的驗屍報告證實沙吉跌倒時很可能是撞到後腦。

佛州奧蘭多法醫(Orlando)法醫史提芬尼(Joshua Stephany)也證實，沙吉生前沒有服藥或使用任何毒品

驗屍報告指出，沙吉有明顯的頭皮擦傷、顱骨內部和眼窩周圍都有骨折的痕跡；另外，大腦和附近的組織都有出血，腦部也有瘀傷。

來源：Inside Edition

報告中也提到沙吉曾確診過新冠肺炎，但他的呼吸道系統並沒有發炎，「他的傷大部分是因為不慎摔倒造成，屬於意外死亡」。

在驗屍報告公布前一天，家屬已先發表聲明：「我們認為粉絲應該從家屬這邊獲得第一手的資訊，當局判定鮑伯的死因為頭部創傷；他們認為，鮑伯前一晚意外撞到頭部，但他認為不嚴重就先去睡了。」

今年65歲的沙吉在上個月9日被人發現在麗池卡登酒店(Ritz-Carlton)的房間內身亡，據稱沙吉在退房時間到後仍未現身，飯店人員察看後才發現他不省人事。

去年12月底沙吉開始了他的「I Don't Do Negative」脫口秀巡迴演出，生前在佛州的兩場表演都獲得滿堂采；沙吉驟逝的消息也令外界不勝唏噓，家屬表示：「在我們哀悼的同時，希望所有人都能記得鮑伯為這個世界帶來的愛與歡笑，以及他教導我們的事，那就是永遠對他人抱著一顆善良的心。」

佛州 毒品 旅館

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