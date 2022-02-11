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美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

編譯周芳苑／綜合10日電
夏威夷州居民壽命長，可活80.9歲。圖為去年7月25日第一夫人吉爾．拜登前往視察時，當地民眾載歌載舞歡迎。（美聯社）
夏威夷州居民壽命長，可活80.9歲。圖為去年7月25日第一夫人吉爾．拜登前往視察時，當地民眾載歌載舞歡迎。（美聯社）

國家衛生統計中心(The National Center for Health Statistics)10日公布最新數據顯示，2019年以西部和東北部州為主的九州居民最長壽，預期壽命超過80歲，而西維吉尼亞和密西西比州出生的人預期壽命不到75歲；此外，許多州因鴉片類藥物危機而預期壽命不增而趨平、甚至下降。

人口統計學者將全美多州預期壽命趨於平穩甚至下降歸因於鴉片類藥物危機，早在新冠疫情出現之前就存在，未來可能進一步惡化。

根據這份聯邦數據，出生在夏威夷和加州的人最長壽，平均壽命80.9歲，緊跟其後依序是紐約、明尼蘇達州、麻州、康州、新澤西州、華盛頓州和科羅拉多州，平均壽命超過80歲。

南部各州相對貧窮，在當地出生的人預期壽命中間值遠低於全國平均；西維吉尼亞州和密西西比州出生的人預計活不到 75 歲， 路易斯安納、奧克拉荷馬、阿肯色、田納西、肯塔基和阿拉巴馬州平均壽命不到76歲。

就性別來看，女性壽命比男性長，目前在全美超過三分之二的州，女性預期壽命超過80歲，全美50州和哥倫比亞特區男性居民預期壽命中間值不到79歲。

密西西比、新墨西哥和阿拉巴馬州男女平均預期壽命差距最大，女性壽命比男性長至少六年；猶他、愛達荷和阿拉斯加州男女預期壽命最接近，這些州人口較年輕，意味著未來幾年內出生的人預期壽命更長。

這份聯邦數據顯示全美居民2019年的預期壽命，是在新冠疫情爆發、導致90萬多人死亡之前；新冠疫情導致美國人預期壽命在一個世紀以來首次大降。

從2018到2019 年，14州預期壽命下降，北達科他和南達科他州居民平均壽命減少半歲，懷俄明、阿拉斯加、緬因、蒙大拿、新墨西哥和羅德島州平均壽命下降約三分之一歲。

阿拉巴馬州 西維吉尼亞州 疫情

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