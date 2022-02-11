川普通聯調不到…國會暴動當天 用私人手機通話？

眾院國會暴動調查委員會至今未取得前總統川普去年1月6日暴亂當天在白宮的通聯紀錄。圖為川普在白宮打電話。（美聯社）

眾院國會暴亂調查委員會至今未取得前總統川普 去年1月6日在白宮 的通聯紀錄，調查人員明知他在當天的關鍵時刻打過電話，但白宮的電話紀錄卻找不到，也未發現紀錄被竄改和刪除的證據，可能是因為川普常用私人或助理的手機 與其助手、國會盟友和親信通話。

幾乎找不到川普的電話紀錄成為調查委員會查清真相的主要障礙，他們試圖通過電話紀錄來復盤川普當天在白宮的情景。委員會仍期待保存白宮紀錄的國家檔案與紀錄管理局以及電訊公司提供更多資料，委員會已向電訊公司發出傳票，要求交出川普核心圈的私人手機紀錄，包括川普的次子艾瑞克以及長子的未婚妻的手機。

白宮的總機系統紀錄了打進和打出的電話，但川普在白宮期間是繞過總機而使用私人電話，因此很難知道他與誰通話。

1月6日暴亂發生後，川普政府的官員表示，調查人員無法拼出川普當天與人通話的完整拼圖，因為他使用私人和他人的手機，至少有一人當天撥打了川普的手機，但接電話的是一名助理，不清楚川普是否在場。

幾乎沒有任何細節顯示暴徒衝進國會期間川普在白宮的動態，新聞播報國會騷亂時他在看電視，他的女兒伊凡卡以及助理都勸他出面講話，讓暴徒住手。暴亂期間川普發的第一個推特是批評時任副總統潘斯，他還試圖與一名參議員聯繫，他接了國會眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)的電話，麥卡錫說有人闖進他的國會辦公室。

川普初入白宮時使用助手席勒(Keith Schiller)的手機打過電話，席勒曾在川普大廈擔任他的私人保鑣，後來成為白宮運營主管，因此白宮的正式電話紀錄不能完整反映出川普的對外聯繫。

最高法院駁回川普要求封殺交出數百頁的總統紀錄後，國家檔案館向眾院調查委員會交出大量文件，包括總統日誌、日程安排、訪客來訪訊息、活動紀錄、電話紀錄，以及顯示6日打給川普和潘斯電話的總機轉接紀錄。