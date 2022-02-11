我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

銷毀文件用水沖走 川普害白宮「狂堵馬桶」？

編譯潘勛／綜合10日電

即將出版的新書指出，前總統川普入主白宮時代，白宮官邸人員經常發現被銷毀的文件扔進馬桶用水沖走，以致造成馬桶堵塞；知情人士也透露，有些川普卸任後帶到其住所佛州海湖莊園的文件明顯列為「機密」甚至「最高機密」等級；川普陣營則表示此舉為正常、例行公事，「沒什麼大不了」，也譴責官方匿名放話是想拿此事來當政治武器。

國會山莊報(The Hill)10日報導，眾院監督和改革委員會(House Oversight and Reform Committee)宣布，對國家檔案局(NARA)由海湖莊園追回川普檔案一事，即將展開調查。

眾院監督和改革委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney，紐約州)致函NARA局長法里洛(David S. Ferriero)指出，那些檔案在川普卸任後，並未快速移交給NARA，還被移出白宮，有違「總統文件法」(Presidential Records Act)，自己深感不安。

紐約時報記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)所撰新書「騙子」(Confidence Man，暫譯)指出，白宮官邸人員經常發現列印文件堵住白宮馬桶，進而斷定川普把很多紙張扔進馬桶後沖走。

哈柏曼向有線電視新聞網(CNN)表示，白宮官邸「定期」發現馬桶堵塞，必須找技術人員來修理；技術人員發現，堵塞的原因是很多紙張浸水成團，內容則五花八門。

知情人士指出，川普卸任後不當帶到自己佛州海湖莊園寓所的一些文件，都經官方明顯標為機密甚至極機密，不禁令人好奇這些文件何以會被搬出白宮。

華盛頓郵報日前踢爆，NARA由海湖莊園起出15箱文件，發現機密資料，因此向司法部報案，要求調查此事；知情人士指出，截至10日止聯邦調查局(FBI)幹員尚未審核那些資料。

華郵指出，海湖莊園找出機密、最高機密文件，可能讓川普及其幕僚吃官司的壓力大增。知情人士稱文件目前貯放在敏感的SCIF機構，司法部官員還在辯論要不要展開全面調查行動。

川普10日發表聲明，指哈柏曼新書內容「斷然不實，純為記者捏造，以便為一本大致虛構的書打廣告」；川普另表示，把白宮文件歸還國家檔案局是例行舉動，「沒什麼大不了」。

川普 白宮 眾院

上一則

川普通聯調不到…國會暴動當天 用私人手機通話？

下一則

止痛藥指南翻修 籲醫師「審酌劑量」勿致用藥成癮

延伸閱讀

紐時記者新書爆料：川普金正恩仍聯繫、文件堵白宮馬桶

紐時記者新書爆料：川普金正恩仍聯繫、文件堵白宮馬桶
川普自創TRUTH Social社群平台 預料3月底上線

川普自創TRUTH Social社群平台 預料3月底上線
華郵：拜登將提議聯邦員工加薪4.6%

華郵：拜登將提議聯邦員工加薪4.6%
川普不斷「不平亂鳴」共和黨憂衝擊期中選情

川普不斷「不平亂鳴」共和黨憂衝擊期中選情

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光