銷毀文件用水沖走 川普害白宮「狂堵馬桶」？

即將出版的新書指出，前總統川普 入主白宮 時代，白宮官邸人員經常發現被銷毀的文件扔進馬桶用水沖走，以致造成馬桶堵塞；知情人士也透露，有些川普卸任後帶到其住所佛州海湖莊園的文件明顯列為「機密」甚至「最高機密」等級；川普陣營則表示此舉為正常、例行公事，「沒什麼大不了」，也譴責官方匿名放話是想拿此事來當政治武器。

國會山莊報(The Hill)10日報導，眾院 監督和改革委員會(House Oversight and Reform Committee)宣布，對國家檔案局(NARA)由海湖莊園追回川普檔案一事，即將展開調查。

眾院監督和改革委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney，紐約州)致函NARA局長法里洛(David S. Ferriero)指出，那些檔案在川普卸任後，並未快速移交給NARA，還被移出白宮，有違「總統文件法」(Presidential Records Act)，自己深感不安。

紐約時報記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)所撰新書「騙子」(Confidence Man，暫譯)指出，白宮官邸人員經常發現列印文件堵住白宮馬桶，進而斷定川普把很多紙張扔進馬桶後沖走。

哈柏曼向有線電視新聞網(CNN)表示，白宮官邸「定期」發現馬桶堵塞，必須找技術人員來修理；技術人員發現，堵塞的原因是很多紙張浸水成團，內容則五花八門。

知情人士指出，川普卸任後不當帶到自己佛州海湖莊園寓所的一些文件，都經官方明顯標為機密甚至極機密，不禁令人好奇這些文件何以會被搬出白宮。

華盛頓郵報日前踢爆，NARA由海湖莊園起出15箱文件，發現機密資料，因此向司法部報案，要求調查此事；知情人士指出，截至10日止聯邦調查局(FBI)幹員尚未審核那些資料。

華郵指出，海湖莊園找出機密、最高機密文件，可能讓川普及其幕僚吃官司的壓力大增。知情人士稱文件目前貯放在敏感的SCIF機構，司法部官員還在辯論要不要展開全面調查行動。

川普10日發表聲明，指哈柏曼新書內容「斷然不實，純為記者捏造，以便為一本大致虛構的書打廣告」；川普另表示，把白宮文件歸還國家檔案局是例行舉動，「沒什麼大不了」。