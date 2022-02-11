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跟隨麥康諾…麥卡錫表態：國會事件是「暴力叛亂」

編譯盧炯燊／綜合10日電
共和黨全國委員會日前決議案才稱去年1月6日的國會暴亂事件為「合法的政治陳述」，但共和黨國會領袖麥卡錫（左）、麥康諾（右）均稱「這是一場暴亂」。（路透）
共和黨全國委員會日前決議案才稱去年1月6日的國會暴亂事件為「合法的政治陳述」，但共和黨國會領袖麥卡錫（左）、麥康諾（右）均稱「這是一場暴亂」。（路透）

國會眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)終於表態，同意參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)本周稍早時聲稱2021年1月6日衝擊國會事件是一場「暴力叛亂」，而這一表態加劇了共和黨高層與前總統川普之間的裂痕。

麥卡錫一直對國會暴亂採取曖昧態度，但在媒體攝影機拍到他在國會大廳繞道而行，拒絕回應美國廣播公司(ABC)記者有關共和黨全國委員會譴責共和黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)及金辛格(Adam Kinzinger )之事，遭到民主黨嘲笑後，他終於作出明確表態。

他說：「任何人進入這座(國會)大樓並發生騷亂，都不是合法的政治論述。」

來源：MSNBC

麥卡錫這個說法，源於麗茲‧錢尼及金辛格在早前的共和黨全國委員會上遭批鬥及以決議懲戒。決議還指國會有關暴亂的調查，是迫害參與「合法政治論述」者；但麥康諾認為國會遭衝擊是暴力叛亂，甚至批評共和黨全國委員會譴責錢尼及金辛格的做法。

麥康諾表示，「1月6日我們都在這裡(國會)，我們看到了發生了什麼。這是一場暴亂，目的是試圖阻止在經過合法確認的選舉結果及後和平移交權力」。他又說，儘管他支持共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)，但不認同譴責支持國會調查的錢尼及金辛格。

共和黨全國委員會日前決議案才稱去年1月6日的國會暴亂事件為「合法的政治陳述」，但...
共和黨全國委員會日前決議案才稱去年1月6日的國會暴亂事件為「合法的政治陳述」，但眾院共和黨領袖麥卡鍚改口稱「這是一場暴亂」。（路透）

麥康諾的說法，不僅指出了國會暴亂的暴力性質，而且談到了暴亂的「目的」，這就是川普所要的。

這個表態觸怒了川普，他9日發出嚴厲聲明，抨擊麥康諾不代表共和黨的聲音，也不代表絕大多數選民的觀點。川普抨擊麥康諾沒採取行動阻止無法無天的拜登政府、違憲授權、沒阻止欺詐性選舉及迫害政治對手，反而拯救了激進左派及那些政治立場與保守派意識形態不一致的共和黨人。

75 歲的川普和79歲的麥康諾一直不睦，儘管在國會暴動後，麥康諾在川普遭二度彈劾時投反對票，但他仍然譴責川普。

至於素來被視為川普堅決支持者的麥卡錫，最終作出與麥康諾的同一表態，反映出共和黨內部分歧進一步加深。

共和黨 麥康諾 川普

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