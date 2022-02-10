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中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

記者張文馨／華盛頓報導
去年美中貿易逆差相較前年增加450億美元，達到3553億美元，為3年來最高。(Getty Images)
去年美中貿易逆差相較前年增加450億美元，達到3553億美元，為3年來最高。(Getty Images)

美國智庫最新研究指，中國在美中第一階段貿易協議的採購目標僅落實57%；路透9日報導，拜登政府考慮實施可能導致加徵關稅的新調查，可能如川普政府進行的301調查，但預估得花上1年。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)9日在記者會表示，美國貿易代表署(USTR)持續就中方未能落實採購承諾，與北京對話；對於最新報導，白宮表示關切，將與美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)討論下一步作法。

白宮並未透露可能的選項，但路透9日引述美國商業遊說團體的消息報導，拜登政府正考慮若美中對話無法促使北京信守採購承諾，將啟動一項針對中國的新關稅調查。

商務部8日公布數據指，去年美中貿易逆差相較前年增加450億美元，達到3553億美元，為3年來最高。

華府智庫「皮特森國際經濟研究所」(PIIE)資深研究員鮑恩(Chad Bown)分析，中國在美中第一階段貿易協議中承諾加碼採購的額度，只落實57%(2888億美元)。

此外，彭博社算出達標率62.9%，並指能源項目落後最多，承諾加碼採購最多的製造業商品，也不足目標的65%。

美國商會執行副會長薄邁倫(Myron Brilliant)告訴路透，商會支持美中官員對話，要求中方落實採購承諾，他也支持若會談無用，美國政府可考慮其他手段，但不包含301條款等類似行動。

前總統川普上任後，引用貿易法第301條對中國啟動調查，並在2018年和2019年據此對數千億美元的中國商品加徵關稅。

301調查被視為加徵關稅的前兆，路透報導，新的調查可能要花費1年時間，才能採取下一步動作，包含加徵關稅。

但薄邁倫表示，他和政府的討論中短期內不包含加徵關稅手段，美國政府了解，加徵關稅將對美國企業與勞工施壓。

USTR並未回應路透的報導，針對中國採購美國商品的進度，USTR發言人霍奇(Adam Hodge)告訴紐約時報，還看不到中國落實採購承諾的跡象，美國耐心漸失，但仍會持續努力塑造與中國貿易的環境。

美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)月初談及第一階段貿易協議時表示，要就未達成的採購目標追究北京的責任。

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