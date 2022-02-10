車禍多+通膨高 汽車保險費一路飆 有些州漲幅達17%

肯州一名修車工人正準備工作，通貨膨脹使得汽車維修和零件價格都提高。（Getty Images）

通貨膨脹推高了汽車的維修、零配件更換和租賃的價格，致使保險 公司紛紛提高保費 ，將成本轉嫁給客戶，許多公司的保費提高6%到8%，部分公司甚至漲了兩位數，顯示企業在不斷上漲的物價面前，試圖抵銷日益升高的成本。

許多保險公司2020年在疫情期間降低保費並為客戶打折，但2021年下半年的經營陷入困境，許多公司第四季的業績慘淡，因而採取提高保費的措施。

全國道路的交通量現已接近或達到疫情前水平，車禍 數量也從疫情封鎖期間的低水平開始增多，意味著保險公司要維修和更換零組件的負擔加重，並增加給報廢車輛的賠付，都提高了保險公司的成本。

在晶片短缺導致新車供應減少的情況下，汽車的租賃價格大漲，許多租車公司將維修中的車輛租給客戶。而汽車維修廠因為零件難以及時到貨，致使維修時間更長，保險公司需支付更多天數的租車費。

德州達拉斯機場的租車櫃台前，一名旅客正在辦理租車，通貨膨脹使得租車價格提高。（美聯社）

由於超速開車和分心駕駛的現象增多，造成嚴重和致命的車禍更多，全美保險公司(Allstate Insurance)表示，保費提高也包括車禍傷者的醫療費升高因素。

該公司在25個州的保費平均上漲7.1%，公司表示保費未來會繼續升高。

旅行者保險公司(Travelers Cos)去年8月提高了11個州的保費，預計今年第一季再提高25個州的保費，更多州的保費會在下半年提高，部分州的保費2022年可能提高兩次。

Kemper保險公司去年第三和第四季對超過半數的個人車輛客戶提高了保費，Progressive保險公司考慮提高部分州的保費最多達17%。

保險公司的保費如果提高兩位數，往往會被所在州否決，部分州規定提高保費須經州府批准，其他州是規定保險公司可自行提高，但會進行審查。

提高保費遭到消費者抗議，美國消費者聯合會批評說，保險公司在降低保費時裹足不前，但提高保費卻動作迅速。