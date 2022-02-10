油價漲破3.45元 議員籲「暫免汽油稅」...沒那麼簡單

加州油價漲到最高點，議員呼籲暫停徵收汽油稅。（歐新社）

汽油價 格節節高升，每加侖已漲破3.45元，民主黨籍聯邦參議員 9日呼籲政府，今年暫停徵收汽油稅，讓財力不豐厚的人民，日子好過些。

聯邦參議員凱利(Mark Kelly，亞利桑納州)和哈桑(Maggie Hassan，新罕布夏州)等人的提案，在期中選舉年，可能很討選民的歡心；這兩人的提案，很快獲得四名同黨同僚的聯署，但要通過法案，沒那麼簡單。

凱利說，油價高升，對需加滿油開車上班上工、載送小孩上下學的家庭，壓力不小。

根據美國汽車協會(AAA)觀察，全國汽油平均價格已漲破3.45元，隨著開車高峰期來臨，可能還會繼續攀高。

1993年以來，聯邦政府對汽油每加侖徵收0.184元的稅，稅金用來維修或新建道路，支付公共運輸系統。提案要求財政部 挹注短收的汽油稅，若仍不足，可發行公債。

哈桑說，降低做事成本，本就應設法達成，「本提案目的在此，同時又能讓勞工和一般家庭確實受惠。」

提案另責成財政部研究，石油業者是否把成本結餘轉嫁給消費者，若否，才部長應有所作為，讓消費者分享降低成本的「實惠。」

多年來，兩黨國會議員都曾提出暫停徵收汽油稅的法案，但都無法完成立法程序。去年，眾院兩黨議員也提出新冠疫情期間，暫停徵收汽油稅的法案。法案主張，新冠病疫相關的緊急公衛措施到期後，或法案生效半年後，才恢復徵收。即使共和黨議員都願意聯署，這項法案最後仍不了了之。