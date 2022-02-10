銀行現金滿滿 聯準會將升息 定存利率「不跟進」

聯準會3月將升息，銀行可能破例不會調升定存利息；美國商銀的總存款已多達18.1兆元。（美聯社）

聯準會 已暗示3月將調升利率 ，按往例，銀行也會調升給客戶的存款利息，但這次可能破例，因為美國商業銀行的總存款多達18.1兆元，比2020年初13.3兆元增加了幾乎5兆元。

政府的病疫紓困金讓銀行收支帳大有看頭，銀行現金滿滿不愁錢，因此多半不會考慮替客戶升息。

靠貸款 利率和存款利率差賺錢的銀行，將趁此機會重振本業：壓低存款利率，提高貸款利率；2020年3月聯準會把利率砍到幾乎為零以來，銀行賺錢的利率差就降到歷史低點。

各大銀行去年底的儲蓄存款利率約僅0.06%，「高收益」的儲蓄存款利率在2020年初也不過1.5%左右，如今跌到0.5%。

銀行主管上個月談第四季營收狀況時，就表示今年聯準會升息，他們不太可能跟進；聯盟金控(Ally Financial Inc)財務長珍‧拉克雷爾(Jenn LaClair)說，這次升息周期內，商業銀行付給客戶的利率，總體而言將比過去低。

銀行要有辦法貸出更多錢，才能調升定存利率；疫情期間，利率低，借款需求也低，導致存款與貸款不平衡，但這情況已開始轉變，2021年頭三個月，各銀行的貸款量已漸上升，預計此一趨勢在2022年將會持續。

金融服務業研究公司Curinos散戶存款與商業銀行部門主管季爾克瑞斯特( Pete Gilchrist)說，各銀行的貸款總量大幅增加之前，定存利率大概不會有變動。

利息上升的時候，定存戶可能把部分存款轉到收益較高的投資渠道，這時候，才會迫使某些銀行調升存款利息。

德州居民恩格爾(Ryan Engle)在運通銀行開戶時，定存利率還有1.5%，一年以後，開始一路跌，跌到如今剩下0.5%。「這時我才發現，我的錢毫無作用，我是不是該讓它發揮一點作用了？」今年，他打算請理財專家幫他規畫這筆定存。