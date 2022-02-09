撇不合傳言 德桑提斯澄清：川普是我好友

佛羅里達州州長德桑提斯（左）受訪時否認他與前總統川普（右）不合，稱「川普是我的好朋友」。圖為兩人2020年7月在一場選舉造勢活動中。（美聯社）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)7日說，有關他與川普 不合的報導是「胡說」，「川普是我的好朋友，」媒體把川普描繪成不喜歡「我表現良好」，那是媒體在胡謅，「他不只希望看到共和黨 人表現良好，也希望看到所有敢站出來奮鬥的人表現良好」。

德桑提斯接受福斯新聞網訪問時，針對紐約時報、Axios等媒體他和川普關係緊張的報導，提出反駁；他說川普很欣賞他領導的州政府團隊，還多次向他提出「辦好選舉和治理好佛州 」的建議。

德桑提斯很滿意2020年的總統大選，佛州辦得「很有效率」也「很有成效」，而選舉結果對川普和共和黨都是大勝，川普贏的比率比2016年高出兩倍，「所以，我認為我們都表現不錯」。

被看好有可能爭取共和黨2024年總統提名的德桑提斯，在這場訪問中不但否認與川普不和的傳言，還針對共和黨清算反川國會議員麗茲錢尼、金辛格提出辯解，說這兩人追究國會暴亂「亂源」到川普身上，是「政治誤判」。

來源：CNN

他說，錢尼的所作所為「不能算是共和黨人」，共和黨的前途，在多提拔「和左派作戰」的領導人，這也是為了美國的前途，大家該做的事。

就佛州民眾而言，他說，大家關心的是通貨膨脹和汽油價格，也很在乎自由；佛州人很慶幸佛州是法治健全與秩序良好之地，不像別處大城，犯罪率直線上升。「所以，專注這些問題，向人民表達我們在他們最關切事項的立場，這才是邁步向前的道理。共和黨選民對挑川普的問題沒有興趣」。