我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

主播羅根爆失言風波 川普力挺：別再對瘋子道歉

記者顏伶如／綜合報導
Spotify播客節目主持人羅根。（美聯社）
Spotify播客節目主持人羅根。（美聯社）

知名Spotify播客節目主持人羅根(Joe Rogan)多次發表反疫苗言論及疫情不實訊息，周末期間在節目中用使用種族歧視用詞「黑鬼」，面臨抗議聲浪；前總統川普7日晚間表達支持羅根，並要羅根「別再道歉了」。

川普透過「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發布新聞稿指出，媒體及民主黨逼著羅根必須為失言風波道歉，讓羅根看起來變得「既軟弱又害怕」。

新聞稿中寫道：「羅根是個有趣且受到歡迎的人，他應該別再對假新聞媒體及激進左派那些瘋子道歉了」。

川普在新聞稿中對羅根隔空喊話指出：「到底可以用幾種方式說對不起？繼續做你拿手的事情吧，別讓他們害你看起來變得既軟弱又害怕。」

川普說，現在羅根的模樣「根本不是你」，「你永遠不會變這樣」。

來源：Fox News

對於羅根失言遭到抗議，Spotify雖然7日重申支持羅根，但約70集「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)播客節目已從Spotify平台下架，卻未說明下架原因。

Spotify執行長艾克(Daniel Ek)6日在一份內部備忘錄中寫道，播客節目下架是羅根的決定，並非Spotify的決策。

在「羅根體驗」節目中，羅根多次淡化接種新冠疫苗的重要性，並在節目中公然散布關於新冠病毒的不實訊息。

搖滾傳奇歌手尼爾楊(Neil Young)、民謠音樂重量級女歌手瓊妮密契爾(Joni Mitchell)都對Spotify表示，將把音樂作品從Spotify平台撤出，抗議Spotify縱容羅根在疫情期間散布不實訊息。長期反川普的川普姪女瑪麗‧川普(Mary L. Trump)也把作品從Spotify平台移除，表達對羅根不當言論的抗議。

華盛頓郵報報導，據傳Spotify是以1億元價格，買下羅根的播客節目版權。

Spotify 川普 疫情

上一則

撇不合傳言 德桑提斯澄清：川普是我好友

下一則

無子女低收入勞工 今年工作所得抵稅額 增加約3倍

延伸閱讀

川普控大選被偷、讚揚國會暴亂…共和黨憂衝擊期中選情

川普控大選被偷、讚揚國會暴亂…共和黨憂衝擊期中選情
挺川普還是潘斯？德桑迪斯拒絕選邊站

挺川普還是潘斯？德桑迪斯拒絕選邊站
國務院前發言人宣布參選田州聯邦眾議員 獲川普背書

國務院前發言人宣布參選田州聯邦眾議員 獲川普背書
美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

熱門新聞

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
藉由北京冬奧，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行兩人在新冠肺炎疫情爆發後的首度面對面會談。新華社

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

2022-02-04 10:34

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制