主播羅根爆失言風波 川普力挺：別再對瘋子道歉

Spotify播客節目主持人羅根。（美聯社）

知名Spotify 播客節目主持人羅根(Joe Rogan)多次發表反疫苗言論及疫情 不實訊息，周末期間在節目中用使用種族歧視用詞「黑鬼」，面臨抗議聲浪；前總統川普 7日晚間表達支持羅根，並要羅根「別再道歉了」。

川普透過「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發布新聞稿指出，媒體及民主黨逼著羅根必須為失言風波道歉，讓羅根看起來變得「既軟弱又害怕」。

新聞稿中寫道：「羅根是個有趣且受到歡迎的人，他應該別再對假新聞媒體及激進左派那些瘋子道歉了」。

川普在新聞稿中對羅根隔空喊話指出：「到底可以用幾種方式說對不起？繼續做你拿手的事情吧，別讓他們害你看起來變得既軟弱又害怕。」

川普說，現在羅根的模樣「根本不是你」，「你永遠不會變這樣」。

來源：Fox News

對於羅根失言遭到抗議，Spotify雖然7日重申支持羅根，但約70集「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)播客節目已從Spotify平台下架，卻未說明下架原因。

Spotify執行長艾克(Daniel Ek)6日在一份內部備忘錄中寫道，播客節目下架是羅根的決定，並非Spotify的決策。

在「羅根體驗」節目中，羅根多次淡化接種新冠疫苗的重要性，並在節目中公然散布關於新冠病毒的不實訊息。

搖滾傳奇歌手尼爾楊(Neil Young)、民謠音樂重量級女歌手瓊妮密契爾(Joni Mitchell)都對Spotify表示，將把音樂作品從Spotify平台撤出，抗議Spotify縱容羅根在疫情期間散布不實訊息。長期反川普的川普姪女瑪麗‧川普(Mary L. Trump)也把作品從Spotify平台移除，表達對羅根不當言論的抗議。

華盛頓郵報報導，據傳Spotify是以1億元價格，買下羅根的播客節目版權。