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川普不斷「不平亂鳴」共和黨憂衝擊期中選情

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普近日又大舉稱讚去年1月6日衝撞國會、試圖阻擋國會認證拜登勝選的人是「愛國民眾」。圖為暴徒當日以武力衝撞警察。（美聯社）
前總統川普近日又大舉稱讚去年1月6日衝撞國會、試圖阻擋國會認證拜登勝選的人是「愛國民眾」。圖為暴徒當日以武力衝撞警察。（美聯社）

前總統川普最近再度拿國會暴亂的話題指點江山，共和黨人漸感挫折與不耐，擔心繼續這樣下去，會衝擊今年11月期中選舉共和黨的選情。

國會山莊報(The Hill)報導，一個多月前，川普還在「回顧」他任內對新冠疫苗的研發與接種，費了多大的功夫，對照有疫苗可用仍擋不住疫情的拜登政府，原是對共和黨有利的方向，但最近他卻又走回老路，再指控2020選舉弊端讓他輸給拜登，還說當時的副總統潘斯有權逆轉選舉結果，並大舉稱讚衝撞國會、試圖阻擋國會認證拜登勝選的「愛國民眾」。

潘斯已出面打臉川普，說他沒有權力扭轉大選結果，連參院共和黨領袖麥康諾也不客氣反駁說，1月6日國會暴亂就是暴力叛亂。

共和黨內的要角認為，川普的論調鞏固川粉地盤固然有效，卻無益共和黨拉攏中間選民；而拜登民調低迷，本來就是共和黨奪回國會主導權的良機，恐怕被川普老是喊冤的「不平亂鳴」壞了大事。

共和黨策士柯克爾（David Kochel）說，在當今政治氛圍下，老是為過去喊冤鳴屈實在沒道理，「共和黨候選人幾乎都在談現在與未來，通膨與經濟，學校與家長，他卻只談過去。本來對共和黨有利的事，都被擋住了」。

川普談論國會暴亂話題的同時，出現了越來越多不利於他的情況：他想下令沒收選舉機器，甚至派假代表赴國會投選舉人票等；他把白宮檔案搬到佛州海湖莊園自宅，也被國家檔案局收回。

而共和黨人越替潘斯抱不平，川普反擊力就越強，連他長期好友、南卡羅來納州國會參議員葛理漢也挨他罵「僅是名義上的共和黨人」。

川普嘴巴不饒人，讓自己的支持者都感到無奈。一名他麾下的官員說，他應該多談執政四年期間，政策上的優點和實際上的成就，老是重彈2020選舉怎樣怎樣的老調，「我不覺得於事有補」。

不願具名的共和黨策士擔心，川普繼續口不擇言，期中選舉共和黨眾院的席次有20到40席會受到衝擊，共和黨如無法重掌國會多數席次，而他2024若決定再戰白宮，對他自己的選情更是不妙。

共和黨 川普 拜登

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