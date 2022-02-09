麥康諾定調國會叛亂 譴責RNC懲戒議員

參院共和黨領袖麥康諾8日罕見公開表態，反對共和黨全國委員會日前決議懲戒參加國會暴動調查委員會的兩名共和黨籍國會眾議員錢尼及金辛格，加入反對川普的行列。(美聯社)

參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)8日譴責共和黨全國委員會(RNC)懲戒共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)和金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)的決定；麥康諾表示，去年1月6日的國會暴動是「暴力叛亂」，並稱審查議員看法並非共和黨職責。

前總統川普 的支持者攻擊國會事件是200年來國會面臨的最嚴重安全事件，但川普卻對此輕描淡寫；RNC在4日進行語音表決，譴責錢尼和金辛格參與由民主黨領導的眾院調查國會暴動特別委員會，該委員會已發傳票給多名川普內圈人士。

RNC決議譴責錢尼和金辛格，主導「迫害平民參與的合法政治論述」，此用詞惹怒民主黨人，也遭多名共和黨人反對；而麥康諾公開表達立場顯然會再度成為川普攻擊的目標。

麥康諾駁斥RNC的說法，並談到去年1月6日的事件，「我們目睹整個過程，這是暴力叛亂，目的是要在經合法認證的選舉之後阻止權力和平轉移給下一任政府，事實就是如此。」

他在參院共和黨每周例行的閉門午餐會議後發表這番談話；不過，其幕僚之前即曾預告，他將在RNC決議後發表重要聲明。

RNC在鹽湖城(Salt Lake City)冬季會議通過此決議的前幾天，已有多名共和黨人批評此舉是要轉移政治焦點，也有人稱這是共和黨之恥。

「無論個別議員在部分議題的立場為何，過去全國政黨委員會的觀點就代表全黨議員支持的看法。」麥康諾說，「問題在於，RNC是否該特別點名與本黨多數人持不同看法的議員，這並非RNC的工作。」

此番爭議反映出共和黨的角力戰，共和黨人對有利自身和期中選舉的議題有歧見，麥康諾等人傾向談論通膨，而非國會暴動和川普的選舉謊言。

眾院共和黨人8日記者會時，企圖將焦點放在拜登總統面臨的類鴉片止痛藥芬太尼危機，但記者幾乎都在問共和黨決議；部分共和黨人捍衛此決議，並稱這代表共和黨1月6日所見。

不過共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)6日表示，RNC希望眾人團結，但這並非團結之舉；謝爾比(Richard Shelby，阿拉巴馬州)認為共和黨應像「大帳篷」，能包容不同意見；葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)和羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)則聯繫RNC主席隆娜．麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)，討論RNC決議。

羅穆尼是麥克丹尼爾的叔叔，他告訴記者，共和黨的訊息非常不合理，提出這麼「愚蠢」的決議，幫不上共和黨。

前副總統潘斯4日已公開駁斥川普說潘斯有權在國會認證總統大選結果會議上，推翻2020年拜登勝選結果；潘斯當天在保守派「聯邦黨人協會」(Federalist Society)演講時說：「川普總統錯了，我無權推翻選舉結果。」