我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

諷刺北京冬奧海報遭撤除 喬治華盛頓大學校長認錯

編譯孫梁╱綜合7日電
喬治華盛頓大學校園內貼出的嘲諷北京冬奧的海報，引起爭議。(取自推特)
喬治華盛頓大學校園內貼出的嘲諷北京冬奧的海報，引起爭議。(取自推特)

喬治華盛頓大學校園日前出現批評北京奧運與中國人權的海報，校長萊頓(Mark Wrighton)先是稱他個人遭到冒犯，並稱海報已被去除；在遭到批評後，7日又聲明承認錯誤，對海報的處理草率，表示他支持言論自由，校方沒有對海報事件進行調查。

校園海報是澳洲華裔政治漫畫家巴丟草的漫畫，他常以作品為武器批評中國，包括對新疆維吾爾族的種族滅絕、在西藏和香港的鎮壓、新冠疫情以及嚴密監視本國公民。

萊頓校長知情後發出電郵說：「我對校園的海報感到悲傷，將查清誰是責任人。我珍視與世界各國才子合作，包括中國在內。」

巴丟草7日在推特貼出萊頓的電郵截圖，表示他的海報是為了全面抵制北京冬奧會，「作為藝術家，我有責任探討重要議題，我在中國出生，有責任協助中國人民反抗中共的壓迫，沉默就是同謀，我必須發聲。」巴丟草沒有透露誰向他提供萊頓的電郵，但說喬治華盛頓大學的中國文化協會在微信群中說，海報冒犯了上月剛當上校長的萊頓。

海報在學校的中國學生中引發激烈討論，部分中國留學生向校警報告，校方遂以未經許可隨便張貼為由將海報去除。

萊頓承認他對海報的反應匆忙，去除海報是個錯誤，「我在評論前應先花更多時間了解情況。我現在知道，澳洲華裔藝術家巴丟草的海報是批評中國的政策，我不認為海報是種族主義，而是他的政治宣言」。

北京冬奧 澳洲 華裔

上一則

控FBI用偽證逮人 天普華裔教授郗小星上訴求償

下一則

中企海能達 被控竊美無線電技術

延伸閱讀

下架批冬奧、中人權海報 大學校長認錯：支持言論自由

下架批冬奧、中人權海報 大學校長認錯：支持言論自由
染疫童聞食物有腐味 康復卻無食慾 應做嗅覺訓練

染疫童聞食物有腐味 康復卻無食慾 應做嗅覺訓練
強制大企業員工接種、檢測規定 勞工部撤銷

強制大企業員工接種、檢測規定 勞工部撤銷
25分新硬幣首見非裔女肖像 詩人瑪雅‧安傑洛獲殊榮

25分新硬幣首見非裔女肖像 詩人瑪雅‧安傑洛獲殊榮

熱門新聞

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回