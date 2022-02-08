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控FBI用偽證逮人 天普華裔教授郗小星上訴求償

編譯孫梁／綜合7日電
天普大學教授郗小星(左)2015年出席國會作證。(歐新社)
天普大學教授郗小星(左)2015年出席國會作證。(歐新社)

被控向中國政府洩露科技機密、在審判前被司法部撤訴的天普(Temple)大學華裔物理教授郗小星，7日向費城的聯邦上訴法院上訴，重申對聯邦政府的索賠要求。

郗小星去年提出10項索賠，九項被費城的聯邦地區法官拒絕，認為他不能向聯邦政府求償損失。

郗小星與妻子提控說，聯邦法官錯誤地駁回他們的大部分索賠要求，而且負責調查的聯調局(FBI)探員為確保他們被檢方起訴，故意做虛假陳述和歪曲證據。

郗小星的律師團隊表示：「為了防止今後再度發生此類不當行為，法院有必要重審郗小星的索賠要求。」

郗小星通過美國公民自由聯盟(ACLU)發表聲明說：「有清楚的證據顯示，FBI執行逮捕時違反了我們的憲法權利，致使創傷數年後仍無法恢復。如果不能追究政府的責任，就不能阻止未來繼續對亞裔科學家和無辜民眾的種族偵防。」

郗小星案是司法部2018年推出「中國行動計畫」(China Initiative)前三年發生的，「中國行動計畫」是遏止中國對美國的經濟間諜和竊取商業機密，許多大學的科學家被質疑在申請聯邦資助時隱瞞與中國的關係，但聯邦檢方去年被迫撤銷許多指控，包括對麻省理工學院華裔教授陳剛，導致「中國行動計畫」嚴重受挫。

郗小星是薄膜超導技術專家，2015年5月在家中被捕，在接受FBI問話、按指紋和脫衣搜身期間，他的妻子和女兒在客廳被調查人員持槍看押。郗小星被控將「袖珍加熱器」信息提供給中國，遭行政休假、物理系代主任被免和無法參與科研。

郗小星表示對他的指控是不實的編造，司法部2015年在審判前撤銷指控。郗小星2017年提出上訴，指FBI為了起訴他而故意對檢方做虛假陳述，他因華裔背景而成為目標，律師認為是歧視性起訴。

FBI 司法部 華裔

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