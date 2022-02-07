潘斯前幕僚長：川普身邊太多江湖郎中 才信能推翻選舉

前副總統潘斯的幕僚長蕭特6日挺身為遭到前總統川普反目成仇的潘斯辯護，指川普聽信不實說法。(美聯社)

前副總統潘斯首次明確表態，他無權變更總統大選結果，川普 的建議是「非美國的」；潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)表示，川普身邊有不少舌燦蓮花的「糟糕策士」，才會如此動念；而潘斯的表態，也得到不少共和黨 內重要人士的支持。

蕭特6日在國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)上表示：「不幸的是，總統(川普)身邊有很多糟糕的策士，這些人基本上都是『蛇油推銷員』，提供一些前所未見且天花亂墜的想法，例如副總統可以做些什麼」。

「蛇油推銷員」(Snake oil salesman)為英文俚語，原指江湖郎中，後引申成舌燦蓮花、華而不實的推銷員。

蕭特也在節目上表示：「我相信拜登是經過正當程序選出的美國總統」，「事實就是，沒有規模大到足以推翻全州選舉結果的舞弊事件。」

除蕭特外，不少共和黨重要人士同日表達對潘斯的支持；參議員 巴拉索(John Barrasso)在福斯新聞(Fox News)上表示，潘斯在去年1月6日那天「履行憲法職責」，並指總統係由人民選出，而非國會。

參議員魯比歐(Marco Rubio)則在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)上說，副總統「不能簡單、恣意地就決定不予認證選舉結果」，還說若川普2024年捲土重來且勝選，他也不會希望賀錦麗推翻選舉結果。

曾在川普任內擔任白宮國家安全顧問的麥克馬斯特(H.R. McMaster)也在「面對國家」上說，他「完全同意」潘斯的看法，還說所有美國人也都應該如此，阻止檯面上的人物傷害美國的民主原則、制度、程序的時候已到。

自從2020年底總統大選落敗後，川普一直聲稱身兼參院議長的副總統有權在點算各州選舉人票時，推翻該州的選舉結果；而去年1月6日國會暴動事件中，不少川普支持者就是針對潘斯拒絕此舉而來。

這讓國會醞釀修正1887年「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)，確立副總統點算選舉人票為「儀式性角色」；民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin)就說，法律上的模糊讓一切有了可趁之機。