我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

潘斯前幕僚長：川普身邊太多江湖郎中 才信能推翻選舉

編譯洪毅╱綜合6日電
前副總統潘斯的幕僚長蕭特6日挺身為遭到前總統川普反目成仇的潘斯辯護，指川普聽信不實說法。(美聯社)
前副總統潘斯的幕僚長蕭特6日挺身為遭到前總統川普反目成仇的潘斯辯護，指川普聽信不實說法。(美聯社)

前副總統潘斯首次明確表態，他無權變更總統大選結果，川普的建議是「非美國的」；潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)表示，川普身邊有不少舌燦蓮花的「糟糕策士」，才會如此動念；而潘斯的表態，也得到不少共和黨內重要人士的支持。

蕭特6日在國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)上表示：「不幸的是，總統(川普)身邊有很多糟糕的策士，這些人基本上都是『蛇油推銷員』，提供一些前所未見且天花亂墜的想法，例如副總統可以做些什麼」。

「蛇油推銷員」(Snake oil salesman)為英文俚語，原指江湖郎中，後引申成舌燦蓮花、華而不實的推銷員。

蕭特也在節目上表示：「我相信拜登是經過正當程序選出的美國總統」，「事實就是，沒有規模大到足以推翻全州選舉結果的舞弊事件。」

除蕭特外，不少共和黨重要人士同日表達對潘斯的支持；參議員巴拉索(John Barrasso)在福斯新聞(Fox News)上表示，潘斯在去年1月6日那天「履行憲法職責」，並指總統係由人民選出，而非國會。

參議員魯比歐(Marco Rubio)則在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)上說，副總統「不能簡單、恣意地就決定不予認證選舉結果」，還說若川普2024年捲土重來且勝選，他也不會希望賀錦麗推翻選舉結果。

曾在川普任內擔任白宮國家安全顧問的麥克馬斯特(H.R. McMaster)也在「面對國家」上說，他「完全同意」潘斯的看法，還說所有美國人也都應該如此，阻止檯面上的人物傷害美國的民主原則、制度、程序的時候已到。

自從2020年底總統大選落敗後，川普一直聲稱身兼參院議長的副總統有權在點算各州選舉人票時，推翻該州的選舉結果；而去年1月6日國會暴動事件中，不少川普支持者就是針對潘斯拒絕此舉而來。

這讓國會醞釀修正1887年「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)，確立副總統點算選舉人票為「儀式性角色」；民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin)就說，法律上的模糊讓一切有了可趁之機。

川普 參議員 共和黨

上一則

犯罪率飆升 民主黨不再追求削減警察預算

下一則

拒推翻大選結果 7共和黨州檢察長連任遇黨內挑戰

延伸閱讀

潘斯是證人也是目標 暴亂事件調查委員會猶豫傳作證

潘斯是證人也是目標 暴亂事件調查委員會猶豫傳作證
一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶

一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶
共和黨已成川普黨？懲戒錢尼、金辛格 續幫打壓對手

共和黨已成川普黨？懲戒錢尼、金辛格 續幫打壓對手
衝擊選情…川普的「巡迴行刑隊」 恐讓民主黨保住眾院

衝擊選情…川普的「巡迴行刑隊」 恐讓民主黨保住眾院

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法