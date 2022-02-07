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犯罪率飆升 民主黨不再追求削減警察預算

編譯柯立偉／綜合6日電

自非裔佛洛伊德(George Floyd)致死案後民主黨人開始在全國力推「削減警察預算」(Defund the Police)運動，一來「懲罰」警方針對性執法的結構性問題，二方面也是為安撫民心；然而，伴隨著此運動而起的一些諸如「輕罪不起訴」政策，由於使各地犯罪率大幅飆升，民主黨人現已漸有意不再追求此運動。

根據非營利組織刑事司法委員會(CCJ)公布的最新數據，美國主要城市的凶殺案連年增長；去年的凶殺案比2020年增加5%，比2019年更大幅增加44%；因此，公眾對於此政策的興趣日益減弱。

丕優(Pew)民調中心指出，47%的民眾支持應增加當地社區警察的預算，雖未過半，但比起2020年6月的31%顯見大幅增長，同時支持削減警方預算的民眾占比從2020年的25%下降到去年10月的15%，顯見民心思變。

共和黨人抓住各地犯罪率飆升及民意重新支持警方的趨勢，重炮抨擊民主黨「削減警察預算」政策擬議的不當；全國委員會主席羅娜．麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)說：「民主黨在刑事政策的軟弱無為使犯罪更加猖獗，包含拜登總統及曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)等人，都是這些罪犯的同謀與幫凶。」

為此，中間派民主黨人表示，「削減警察預算」正是民主黨近期選舉中在搖擺州喪失席位的關鍵因素，黨內愈來愈多人放棄此立場，對於公共安全的論述也有所不同。

民主黨策士赫蒙德(Adrian Hemond)說：「『削減警察預算』絕對是最愚蠢的政策方向，即便你同意『黑人的命也是命』(BLM)的訴求，但因為他們其實並沒有100%清楚論述要『廢警』，貿然提出這麼極端的政策很容易有強烈政治反彈。」

紐約州民主黨籍國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)更直言：「『削減警察預算』在紐約已死了，不用再談這個議題了。」

民主黨 預算 警察

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